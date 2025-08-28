Por primera vez registraron el ataque de orcas a una ballena franca austral

El suceso fue captado por el fotógrafo Maxi Jonas en la playa El Doradillo, Puerto Madryn. La región está entre las mejores del mundo según el prestigioso “Premio Playa Dorada 2024” de BeachAtlas.

El fotógrafo Maxi Jonas realizó el primer registro en video y fotografías de las orcas de Península Valdés alimentándose de una cría de ballena franca austral. El hecho ocurrió muy cerca de Puerto Madryn el último viernes 1° de agosto en la playa Las Canteras del Área Natural Protegida de El Doradillo , una zona donde nunca antes se vio la presencia de orcas.

El evento conmocionó a toda la comunidad científica por el valor que aporta acerca del comportamiento de estos animales. Al grupo de orcas se lo vio merodear una semana antes en la lobería de Punta Loma hacia el sur de la ciudad.

"Hoy viernes 1 de agosto las mismas 7 orcas que se vieron el viernes hace una semana en la lobería de Punta Loma, regresaron; y se las registró incluso realizando varamientos en la playa donde no suelen varar", comenzó el texto de una publicación de Instagram en el que está taggeado Jonas.

En ese sentido, el texto siguió: "Pero siempre nos sorprenden… Posteriormente, se trasladaron a la zona de El Doradillo, con mucha presencia de ballenas Francas con sus pequeñas crías en esta época del año. Allí @maxijonas logró imágenes sorprendentes de la caza a un ballenato y posterior alimentación".

Por último, las imágenes compartidas concluyeron: "Es el primer registro documentado de este evento. Maxi es parte del equipo de Península Valdés Orca Research, y en muchas ocasiones hemos obtenido imágenes impactantes gracias a su trabajo fotográfico. Todo esto ocurrió en cercanías de la ciudad de Puerto Madryn, en el Golfo Nuevo. Bravo Maxi!".

Hace 16 años que Jonas cubre la temporada de orcas en la Punta Norte de la península Valdés -donde más típicamente se ven orcas y donde realizan sus técnicas de caza de lobos marinos. Así, se sabe que por lo general las orcas van patrullando las costas en busca de alimento, pero hay que tener mucha paciencia para verlas.