Daddy Yankee: la estafadora de entradas aceptó su error y dijo que pagará por sus actos

“Mi persona no estafó con 2 millones de soles como se pretende atribuirme y no conozco a ninguna personas a la cual me vinculan. (…) ¡Es totalmente falso! Yo no soy cabecilla de ninguna banda ni formo parte de una red criminal”, escribió en un extenso comunicado en las historias de la red social tal como detalla Infobae.

En ese marco, la supuesta estafadora aceptó su “error” y consideró que va a “pagar las consecuencias” de sus actos, pero solo en lo que le corresponde. Agregó que tanto ella como su familia que, según sus palabras, no tenían conocimiento, están siendo amenazados.

“Lamento que por mi falta de experiencia y querer las cosas fáciles haya cometido este error. Es por ello que pido disculpas a mi familia y las personas que afecté”, escribió, agregando que sus padres desconocían lo que estaba haciendo y se enteraron cuando salió en los medios de comunicación, “quedando sorprendidos al igual que cada miembro de mi familia, soy una persona adulta y pagaré las consecuencias”, agregó.

Pamela Cabanillas expresó que no había estafado, ni robado ni se había escapado con 2 millones de soles, sino que vendió los tickets al concierto de Daddy Yankee a revendedores; cada entrada se las dejaba desde 300 a 800 soles, aunque ya no es su “problema” que lo hayan vendido a mil soles.

“Me entregaré a las autoridades de Europa, me haré cargo de las cosas que yo hice, más no recibí 2 millones de soles. Por otro lado, no sé quién dio tanta información falsa de mi persona, soy peruana y tengo derechos, acepto mi error y pagaré por mis actos más no aceptaré que me culpen de ser cabecilla de algo que no tengo conocimiento”, remarcó.

La supuesta líder de ‘Los QR de estafa’ señaló a los influencers Chris Valcárcel y Diego Zurek. El primero la “ayudó a vender entradas con la condición que pague la orquesta de su fiesta de cumpleaños, muy aparte que se llevaba más de 100 soles por cada entrada” y el segundo “vendía las entradas hasta el doble de su costo real”.

Además, explicó que está siendo amenazada por Mayeli León, “prima de Chris Valcárcel”, y afirmó que los revendores Alberto Ramírez y José Carlos Cornello ganaron más dinero que ella. Ninguno de los mencionados por la joven de 18 años es investigado por la Fiscalía.

Fiscalía abrió investigación

El Tercer Despacho Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima abrió una investigación preliminar contra Pamela Cabanillas, Fabricio Patiño Guerrero, Adriana Urresti Sánchez Moreno y Nicole Aguilar Moreno los presuntos delitos contra el patrimonio, en la modalidad de estafa, y por el delito de suplantación de identidad por los tickets falsos que se vendieron para el concierto de Daddy Yankee.

El Ministerio Público expresó que, debido a que la investigación es compleja, se dará un plazo de máximo ocho meses para las diligencias correspondientes, completa Infobae.