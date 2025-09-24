SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de septiembre 2025 - 10:44

Luis Caputo celebró el apoyo del Tesoro de EEUU: "Empieza una nueva era"

El ministro de Economía agradeció el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre una línea swap de u$s20.000 millones con el Banco Central (BCRA). El Gobierno alivia la tensión cambiaria de cara a las elecciones de octubre.

Sintonía. Bessent y Caputo confirmaron las negociaciones por u$s20.000 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la confirmación de las negociaciones por una línea de swap de u$s20.000 millones con el Tesoro de EEUU. "Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!".

"Que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent", reforzó el ministro argentino. El Tesoro de EEUU también anunció que están listos "para comprar bonos argentinos en dólares" y lo hará según las condiciones lo exijan, así como se encuentran "preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria".

Bessent además ratificó que un préstamo al gobierno argentino está sobre la mesa: "Estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo", posteó el funcionario de Donald Trump esta mañana.

Caputo - quien fue el titular de la cartera económica nacional en 2018, cuando el FMI otorgó el préstamo pactado inicialmente por u$s50 mil millones - se mostró muy satisfecho con las negociaciones llevadas adelante con las autoridades norteamericanas.

