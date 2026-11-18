El nuevo torneo que plantea crear la Conmebol de cara a las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2030 + Agregar ámbito en









Luego de que Argentina, Paraguay y Uruguay ya estén clasificados por ser sede, uno de los directivos del ente sudamericano aseguró que planean ejecutar un nueva organización para mantener la competitividad futbolística en el continente.

El nuevo plan de la Conmebol para crear un distinto tipo de Eliminatoria Sudamericana para el Mundial 2030.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), adelantó este martes por la noche el nuevo plan que prepara la Conmebol para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

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Luego del triunfo de su selección por 5-0 frente a República Dominicana, el dirigente se refirió al cambio de sistema que analiza el organismo ante un escenario inédito: Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados por ser anfitriones de los partidos inaugurales, por lo que no participarían de un proceso clasificatorio tradicional. “La próxima eliminatoria va a tener un formato diferente, al estilo de la Liga de Naciones, y se competirá por un título”, aseguró.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. NA Según Alonso, la intención de la entidad comandada por Alejandro Domínguez es evitar que los tres organizadores sudamericanos se queden sin competencia oficial durante los años previos a la Copa del Mundo. Como antecedente cercano, se encuentra lo ocurrido con Brasil antes de 2014, cuando debió disputar únicamente amistosos, varios frente a rivales de menor jerarquía, durante cuatro años por estar clasificado.

Aunque todavía no se conocen los detalles estructurales del certamen, el presidente de la AUF lo comparó con la UEFA Nations League. En Europa, las selecciones se dividen en cuatro ligas según su nivel, con ascensos y descensos: los mejores de la Liga A disputan un Final Four por el trofeo, mientras que el torneo otorga plazas de repechaje a los mejores ubicados de la fase de grupos que no hayan logrado clasificar por las Eliminatorias tradicionales.

La Nations League, el torneo de la UEFA que buscará ser replicado por la Conmebol. De concretarse un esquema similar en Sudamérica, el torneo no solo definiría los boletos mundialistas, sino que sumaría una estrella oficial en el historial de la FIFA, dándole un atractivo competitivo extra para todas las selecciones.

En Europa los anfitriones liberan cupo, ¿y en Sudamérica? Por el lado europeo, habrá dos sedes: España y Portugal, a las que se suma Marruecos por África. En esos continentes, los anfitriones liberan sus plazas habituales dentro de las eliminatorias de cada confederación para el Mundial 2030. En Sudamérica, en cambio, el panorama sigue abierto y todavía no hay un acuerdo definitivo con la FIFA. En principio, la postura de la Conmebol era que Argentina, Uruguay y Paraguay disputaran las Eliminatorias sin sumar puntos, aunque los cupos directos en juego se reducirían a tres, más uno de repechaje, en lugar de los cinco directos y uno de repesca del ciclo anterior. Esto, principalmente, se dará porque pasarán de haber 48 selecciones a 64. Los lugares para el Mundial 2030, aún sin resolverse en Sudamérica. De confirmarse ese reparto, solo tres selecciones sudamericanas más obtendrían el pase directo para acompañar a los tres anfitriones, mientras que una séptima deberá buscar su lugar a través del repechaje intercontinental.