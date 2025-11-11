Encontraron asesinada a Débora, la mujer buscada en Necochea







Débora Bulacio, de 38 años, permanecía desaparecida tras discutir con su pareja en un camping de Necochea. Este martes, efectivos de la bonaerense encontraron el cuerpo sin vida de la mujer.

Débora Bulacio se encontraba desaparecida hace 4 días. El Ecos

Efectivos encontraron el cuerpo de Débora Damaris Bulacio Del Valle, una mujer de 38 años oriunda de Villa Cacique que se encontraba desaparecida desde el fin de semana en el Camping Miguel Lillo de Necochea, donde acampaba junto a su pareja. El hombre fue detenido y es acusado de ser el principal sospechoso del asesinato. Sobre él recae una denuncia por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Según los primeros testimonios, la pareja discutió el sábado, y tras el conflicto él intentó abandonar el lugar. Horas después, Débora envió un último audio a su hija: “Te amo. Me voy a escribir cuando consiga wifi”. Desde ese momento, su familia no volvió a saber nada de ella.

Los investigadores detectaron que el hombre registró su salida del camping, pero ella no, lo que incrementó las sospechas. Además, intentó irse de Necochea a dedo, solo, y se negó a declarar tras ser detenido.

Ropa ensangrentada y cuatro días sin señales El caso dio un giro alarmante cuando efectivos hallaron ropa que pertenecería a Débora con manchas de sangre cerca de la carpa donde se hospedaba, además de otros objetos personales de la pareja.

Con el correr de las horas, la División de Canes se sumó al operativo de búsqueda y los perros marcaron puntos de interés en un sector donde se detectaron signos de arrastre.

El fiscal Walter Pierretégui señaló que la decisión se basó en mensajes donde el detenido admitía haberla agredido, grabaciones de fuertes discusiones y daños en el alambrado del camping, que podrían estar vinculados al hecho. Rastrillajes intensos y un operativo sin descanso Desde la denuncia de la familia, más de ochenta efectivos de la Policía Bonaerense, junto a Defensa Civil, Guardaparques y Policía Ecológica, trabajan día y noche en la búsqueda. Utilizan drones, perros entrenados y rastrillajes a pie en todo el sector del camping, el Parque Miguel Lillo y las playas cercanas. Mientras tanto, la comunidad local y organizaciones feministas exigen respuestas y justicia. Cada hora que pasa sin señales de Débora Bulacio refuerza la sospecha de que el caso podría transformarse en otro femicidio que sacude al país.

