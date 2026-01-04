Sorpresa: el Gobierno decretó feriado para el 6 de enero de 2026 + Seguir en









Habrá una jornada que le brindará un merecido y esperado descanso a muchos afortunados en el comienzo del año.

Estas fechas son ideales para descansar. Freepik

Si bien muchos aprovecharon para descansar durante el primer día de 2026, rápidamente comenzaron a mirar de cerca el calendario de feriados con la idea de encontrar un nuevo descanso en el corto plazo. Esto se debe a que, luego del 1 de enero, antes del primer fin de semana del año, hubo una jornada que se debió transitar con normalidad.

Aunque no será para todos, en los primeros días del año habrá una jornada no laborable. Si bien cae en medio de la semana, permitirá a algunos recuperar energías y encarar el comienzo del año de una manera más llevadera.

Feriados Estos días son ideales para descansar nada más iniciado el año. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 6 de enero de 2026 Esta fecha no forma parte del calendario de feriados a nivel nacional, pero sí impactará en la Provincia de Buenos Aires. El martes 6 de enero habrá un cese de actividades en la localidad de El Dorado, perteneciente al partido de Leandro N. Alem, debido a la celebración de su aniversario fundacional.

La medida alcanzará principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia. En el caso de los trabajadores del sector privado, deberán aguardar la decisión de sus empleadores, quienes podrán adherirse o no al asueto local.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajo

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Días no laborables Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

