Detuvieron a dos hombres por el asesinato del peluquero argentino en Tulum

Los acusados son miembros de una banda criminal. El móvil del ataque estuvo vinculado al narcomenudeo.

Jonatan Minucci era de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, y se había mudado a México hacia dos meses para trabajar durante la temporada.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la detención de dos hombres acusados por el asesinato de Jonatán Emanuel Minucci, el peluquero argentino de 37 años que fue baleado en un bar de Tulum y luego murió tras sufrir impactos de bala en el cuello, cara, brazos y pecho.

La Fiscalía identificó a los acusados como Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N", ambos oriundos de Jalisco. Según confirmaron, son miembros de una banda criminal. Fueron arrestados en el municipio de Playa del Carmen. Sin embargo, las autoridades estatales afirmaron que reforzarán la seguridad en la zona y avanzarán con las indagatorias para determinar si hay más personas involucradas.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la fiscalía, Raciel López Salazar, expresó: “el motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo”.

Debido a esto, el viernes cerca de las 14, mientras trabajaban de guardias de seguridad en el evento, Jonatan y otros dos hombres resultaron heridos durante un enfrentamientoentre los criminales. Mientras que, los otros dos guardias, Deyran de Jesús “N” y Saúl “N”, permanecen en observación en el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen.

Caso Jonatán Emanuel Minucci Jonatan Minucci era de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, y se había mudado a México hacia dos meses para trabajar durante la temporada. Junto a su mujer, esperaban a su primer hijo y tenía planes de volver a la Argentina en febrero para abrir su propia peluquería en la ciudad de San lorenzo.

La familia de Jonatan comenzó una colecta para repatriar sus restos y despedirlo en su ciudad luego de que el consulado argentino en México fuera notificado del asesinato.

