Devoluciones de dinero en ARCA: cómo pedir el reintegro y cuáles son los requisitos

El sistema oficial activó una devolución anual para quienes cumplen con todas las condiciones bancarias y fiscales dentro del esquema vigente.

ARCA ya hablitó un beneficio al que no todos podrán acceder.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene activo un esquema de devolución anual pensado para contribuyentes del régimen simplificado. El mecanismo premia a quienes cumplen con determinadas condiciones de pago y actualización de datos, y puede implicar el reintegro de una parte del impuesto integrado .

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Es importante tener en cuenta que este beneficio no es automático para todos los inscriptos. Para aprovecharlo, hay que cumplir ciertas reglas específicas sobre el medio de pago, la regularidad en las obligaciones mensuales y la situación fiscal del contribuyente durante todo el año.

ARCA cuenta con un esquema de devolución para incentivar la regularidad.

El programa de devolución anual está dirigido a monotributistas que mantienen sus pagos al día bajo modalidad electrónica . La condición central es haber abonado las 12 cuotas mensuales del año sin atrasos y mediante débito automático.

El sistema contempla dos vías válidas: débito directo desde cuenta bancaria (CBU) o débito automático de tarjeta de crédito , por lo que quienes pagan en efectivo, transferencia manual o medios no adheridos quedan fuera del beneficio.

El reintegro equivale al monto del componente impositivo de una cuota mensual del monotributo. En caso de actividades iniciadas durante el año o períodos irregulares, la devolución puede ajustarse al 50% si el contribuyente cumplió entre 6 y 11 pagos consecutivos en término.

La acreditación se hace una vez al año, generalmente durante el mes de marzo, y se deposita directamente en la cuenta bancaria o en la tarjeta de crédito registrada.

Trámite ARCA computadora Cumplir con los requisitos bancarios, mantener los pagos al día y respetar las condiciones formales es clave para acceder al reintegro. Magnific

Cuáles son los requisitos

Para acceder al beneficio, ARCA establece una serie de condiciones obligatorias que deben cumplirse durante todo el período fiscal:

Tener adherido el pago mensual al débito automático, ya sea en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

No registrar deudas ni saldos impagos en ninguna de las 12 cuotas del año, ya que incluso las diferencias mínimas impiden el acceso.

Contar con el CBU declarado y validado en el sistema oficial, dentro del servicio " Declaración de CBU ".

". Mantener actualizado el Domicilio Fiscal Electrónico , canal donde se notifican las comunicaciones oficiales.

, canal donde se notifican las comunicaciones oficiales. Cumplir con las recategorizaciones obligatorias en los períodos establecidos por el organismo.

Realizar todos los pagos exclusivamente por medios electrónicos habilitados.

En el caso de quienes cuentan con un local o actividad con establecimiento físico, el control de parámetros es más estricto, ya que se cruzan los datos de facturación, de consumo y hasta de la superficie declarada.

Trámite ARCA computadora Este beneficio es para algunos contribuyentes. Magnific

Paso a paso: cómo pedir la devolución

El acceso al reintegro requiere la adhesión correcta al sistema de pago, procedimiento que incluye varias etapas: