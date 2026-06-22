Los que no estaban obligados a facturar y a partir de julio lo están, esperan la prórroga

ARCA reformuló las normas de facturación, incorporando a la obligación de facturar sus operaciones a contribuyentes que antes no lo estaban, medida que entra en vigencia a la brevedad, en un período dominado por los vencimientos generales.

Con las modificaciones introducidas al Impuesto a las Ganancias, más precisamente respecto de la modalidad simplificada, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , se le hace imperioso contar en sus bases con los datos de facturación de la totalidad del universo de los contribuyentes.

Ese es el motivo principal que dio lugar al dictado de la Resolución General 5.824 que dispone que, a partir del 1 de julio, gran cantidad de contribuyentes que no se encontraban obligados a facturar deberán hacerlo.

En rigor, se trata de situaciones perfectamente verificables en cuanto a la percepción de los ingresos, pero al estar dispensados de facturar a través de los sistemas de ARCA es una información que se pierde de obtener en línea y en tiempo real para la base de datos.

Recordemos que el organismo pone a disposición de los contribuyentes los ingresos facturados en la sección Nuestra Parte de su sitio; algo así como, esto es lo que sabemos de vos.

Así, pasan a tener la obligación de facturar los directores, síndicos y socios administradores de sociedades; los profesionales que perciben honorarios y otras retribuciones por vía judicial, como los abogados o peritos; las entidades educativas de gestión privada; las empresas de medicina prepaga y entidades emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, compra y prepagas, como bien lo puntualiza el pedido de prórroga del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.

Esta nueva obligación conlleva a:

Para cumplir con esta nueva obligación desde julio de 2026, los contribuyentes alcanzados deberían:

Actualizar su sistema de facturación electrónica o contratar uno homologado.

o contratar uno homologado. Validar la obtención de un punto de venta electrónico ante ARCA.

ante ARCA. Capacitar al personal administrativo en la generación correcta de los comprobantes.

en la generación correcta de los comprobantes. Planificar la transición antes del 1° de julio de 2026

Pedido de los contadores

En efecto, días atrás la entidad profesional se dirigió al Director Ejecutivo de la ARCA, Andrés Vázquez, solicitando la postergación de la entrada en vigencia de la Resolución General 5824, aun reconociendo que el período otorgado por el Fisco (la RG se publicó el 13 de febrero de 2026) para la adecuación de los sistemas y formalidades es amplio. Sin embargo, las circunstancias muestran otra realidad.

Lo que los contadores aducen es que ahora el plazo de vigencia estipulado (1 de julio) cae en medio de “una etapa de intensa actividad para nuestros profesionales, caracterizada por los vencimientos de impuestos anuales, la presentación de estados contables y las actualizaciones de sistemas vinculadas a las liquidaciones laborales.”

No obstante, ese pedido, que se realizó el 16 de junio, no obtuvo respuesta todavía, a poco más de una semana de que la obligación entre en vigencia.

Dentro de los nuevos obligados, es probable que ciertos sujetos, por su estructura administrativa, puedan cumplir con el plazo; pero, del mismo modo, existe gran parte que no cuenta con esa estructura y dependen en gran medida del apoyo profesional para cumplir en tiempo y forma con la obligación formal impuesta y, por ende, esperan una prórroga de la entra en vigencia para empezar a facturar.