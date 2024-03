Día de la Mujer 2024: ¿es feriado el viernes 8 de marzo?

El 8M es una fecha de reflexión y protesta de las mujeres de todo el mundo. ¿Es feriado o día no laborable en Argentina?

En Buenos Aires, así como en las principales ciudades del país y del mundo, se espera una gran movilización de mujeres el próximo viernes 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer . Es por eso que muchos se preguntan si es feriado o si es un día no laborable .

Por más que en algunas ciudades o países no se compute la falta al trabajo para aquellas mujeres que quieran marchar, como es en el caso de Berlín, o los países China, Rusia o Cuba, en Argentina el 8 de marzo no está incluido dentro del Calendario Nacional de Feriados ni tampoco figura como un día de no laborable.