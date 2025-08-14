Día de la Mujer Policía: por qué se celebra cada 14 de agosto







Desde 2018, cada 14 de agosto se conmemora en todo el país el Día de la Mujer Polícia: una fecha que invita a la reflexión respecto de los avances de las mujeres en las fuerzas de seguridad.

Cada 14 de agosto se conmemora el Día de la Mujer Policía en el país. El por qué de una fecha tan importante.

Desde 2018, cada 14 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Mujer Policía, una fecha honorífica para las mujeres que se dedican a cuidar la seguridad de los ciudadanos.

La participación de las mujeres en el trabajo de seguridad ha crecido exponencialmente en el último tiempo. Además de ser una fecha conmemorativa, también es importante para poder visibilizar el rol importante que tienen y los desafíos del día a día en un ámbito que fue dominado por los hombres durante muchísimo tiempo. La inserción de las mujeres en el campo policial es un hecho importante para reconocer.

La fecha fue promovida por la senadora Daniela García quien impulsó la sanción de la ley 9087 en recuerdo del nacimiento de Érica Bercich López, quien fue la primera mujer policía que falleció cuando cumplía con su deber.

Mujer Policía Érica Bercich López fue la primera mujer policía que perdió la vida en cumplimiento del servicio en el país. Redes sociales Quién fue Érica Bercich López Érica Bercich López inició su camino en las fuerzas de seguridad cuando entró a la Policía de Mendoza y, dentro del Cuerpo Auxiliar, se desempeñó en la Dirección Judicial y en Dactiloscopia. Luego se unió a la Escuela de Policía de General San Martín, donde logró escoltar la bandera nacional por su buen rendimiento académico. Poco tiempo después egresó como oficial subayudante del Cuerpo de Comando y la destinaron a la Compañía Motorizada.

A dos años de haber ingresado, en 1999, cuando asistió a ayudar a unos compañeros durante un operativo que se realizaba en la estación de trenes Rodeo de la Cruz, ubicada en Guaymallén, el vehículo en el que ella iba chocó contra un árbol en la intersección de Tirasso y Bandera de Los Andes.

En el fatídico hecho perdieron la vida Bercich López y su compañero, el agente Daniel Cattaneo. Érica solo tenía 28 años y un futuro prometedor en una fuerza en la que se abría paso gracias a su profesionalismo y compromiso. Su trabajo marcó un antes y un después en la historia de la policía por la entrega profesional. Por eso, cada 14 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Mujer Policía, por el compromiso, la valentía y el honor de lo que significó Érica Bercich López para el cuerpo de seguridad. Las mujeres han logrado imponerse en un ámbito sumamente dominado por los hombres durante mucho tiempo y comenzaron a tener un lugar importante dentro de la policía. La inclusión de las mujeres en los cuerpos de seguridad es un acercamiento a las políticas de equidad dentro del campo.

