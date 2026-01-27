La extracción de leche es una escena cada vez más habitual en casas, trabajos y hospitales. Bombas manuales o eléctricas, frascos rotulados, horarios que se organizan a contrarreloj: detrás de ese gesto hay decisiones, información y, muchas veces, la necesidad de conciliar tiempos que no siempre juegan a favor.
Día Mundial de la Extracción de Leche Materna: la importancia de la lactancia
Una práctica cotidiana que sostiene el crecimiento infantil, acompaña a quienes amamantan y requiere apoyo social y políticas públicas.
En un contexto donde las licencias son desiguales y el regreso al trabajo suele ser temprano, la extracción aparece como una estrategia concreta para sostener la alimentación del bebé. No es un camino idéntico para todas las personas que amamantan: hay quienes lo viven con naturalidad y otras para quienes resulta agotador, doloroso o directamente inviable.
Hablar del Día Mundial de la Extracción de Leche Materna permite correr el foco del ideal y poner sobre la mesa lo real. La lactancia no es solo biología; también es organización social, acceso a información confiable y redes que acompañen cuando la cosa se complica.
El origen del Día Mundial de la Extracción de Leche Materna
La fecha surge para visibilizar una práctica que durante años quedó en segundo plano frente a la imagen tradicional del amamantamiento directo. La extracción, ya sea ocasional o sostenida en el tiempo, responde a múltiples situaciones, como bebés prematuros internados, tratamientos médicos, jornadas laborales extensas o simplemente la necesidad de descanso.
El objetivo de la efeméride es poner en agenda el derecho a contar con condiciones adecuadas para extraer, conservar y transportar la leche. En muchos países, Argentina incluida, existen avances normativos, como la obligación de espacios de lactancia en ámbitos laborales.
Reconocer el origen de este día también implica aceptar que no todo es lineal. Hay debates abiertos sobre tiempos recomendados, métodos de conservación y acceso a equipamiento. La evidencia científica aporta guías, pero la experiencia cotidiana muestra que cada familia arma su propio equilibrio, con aciertos y tropiezos.
Los beneficios de la leche materna
La leche humana contiene anticuerpos, enzimas y nutrientes que se adaptan a las necesidades del bebé. Ayuda a prevenir infecciones respiratorias y gastrointestinales, y acompaña el desarrollo del sistema inmunológico en los primeros meses de vida.
Para quien amamanta, también hay efectos positivos: menor riesgo de ciertas enfermedades, una recuperación posparto más rápida y un vínculo corporal que, cuando se da en condiciones favorables, suele ser significativo. Aun así, no todo beneficio es automático ni garantizado; influyen el contexto, la salud previa y el acompañamiento recibido.
La extracción permite que esos aportes lleguen incluso cuando el contacto directo no es posible. Fraccionar tomas, armar un pequeño banco en casa o coordinar con cuidadores son ejemplos concretos de cómo esta práctica se integra a la rutina. Eso sí: requiere información clara sobre higiene y almacenamiento, porque un error en esos pasos puede arruinar el esfuerzo de días.
La Liga de la Leche Argentina: cómo donar leche materna
En Argentina, la Liga de la Leche cumple un rol clave en la difusión de información basada en evidencia y en el acompañamiento entre pares. A través de voluntarias capacitadas, la organización orienta sobre extracción, conservación y donación, siempre respetando las decisiones individuales.
Donar leche es una posibilidad para quienes producen más de lo que su bebé necesita. Esa leche puede ser vital para recién nacidos prematuros o con bajo peso. El proceso incluye controles de salud, pautas de congelado y coordinación con bancos de leche humanos, que funcionan en hospitales públicos y privados del país.
