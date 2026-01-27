Día Mundial de la Extracción de Leche Materna: la importancia de la lactancia

Una práctica cotidiana que sostiene el crecimiento infantil, acompaña a quienes amamantan y requiere apoyo social y políticas públicas.

La extracción de leche es una escena cada vez más habitual en casas, trabajos y hospitales. Bombas manuales o eléctricas, frascos rotulados, horarios que se organizan a contrarreloj: detrás de ese gesto hay decisiones, información y, muchas veces, la necesidad de conciliar tiempos que no siempre juegan a favor.

En un contexto donde las licencias son desiguales y el regreso al trabajo suele ser temprano, la extracción aparece como una estrategia concreta para sostener la alimentación del bebé . No es un camino idéntico para todas las personas que amamantan: hay quienes lo viven con naturalidad y otras para quienes resulta agotador , doloroso o directamente inviable.

Hablar del Día Mundial de la Extracción de Leche Materna permite correr el foco del ideal y poner sobre la mesa lo real. La lactancia no es solo biología; también es organización social, acceso a información confiable y redes que acompañen cuando la cosa se complica.

La fecha surge para visibilizar una práctica que durante años quedó en segundo plano frente a la imagen tradicional del amamantamiento directo. La extracción, ya sea ocasional o sostenida en el tiempo, responde a múltiples situaciones, como bebés prematuros internados, tratamientos médicos, jornadas laborales extensas o simplemente la necesidad de descanso.

El objetivo de la efeméride es poner en agenda el derecho a contar con condiciones adecuadas para extraer, conservar y transportar la leche. En muchos países, Argentina incluida, existen avances normativos , como la obligación de espacios de lactancia en ámbitos laborales.

bebe y mamadera_1200.jpg Pixabay

Reconocer el origen de este día también implica aceptar que no todo es lineal. Hay debates abiertos sobre tiempos recomendados, métodos de conservación y acceso a equipamiento. La evidencia científica aporta guías, pero la experiencia cotidiana muestra que cada familia arma su propio equilibrio, con aciertos y tropiezos.

Los beneficios de la leche materna

La leche humana contiene anticuerpos, enzimas y nutrientes que se adaptan a las necesidades del bebé. Ayuda a prevenir infecciones respiratorias y gastrointestinales, y acompaña el desarrollo del sistema inmunológico en los primeros meses de vida.

Para quien amamanta, también hay efectos positivos: menor riesgo de ciertas enfermedades, una recuperación posparto más rápida y un vínculo corporal que, cuando se da en condiciones favorables, suele ser significativo. Aun así, no todo beneficio es automático ni garantizado; influyen el contexto, la salud previa y el acompañamiento recibido.

Bebés recién nacidos Sleepy Kids

La extracción permite que esos aportes lleguen incluso cuando el contacto directo no es posible. Fraccionar tomas, armar un pequeño banco en casa o coordinar con cuidadores son ejemplos concretos de cómo esta práctica se integra a la rutina. Eso sí: requiere información clara sobre higiene y almacenamiento, porque un error en esos pasos puede arruinar el esfuerzo de días.

La Liga de la Leche Argentina: cómo donar leche materna

En Argentina, la Liga de la Leche cumple un rol clave en la difusión de información basada en evidencia y en el acompañamiento entre pares. A través de voluntarias capacitadas, la organización orienta sobre extracción, conservación y donación, siempre respetando las decisiones individuales.

Donar leche es una posibilidad para quienes producen más de lo que su bebé necesita. Esa leche puede ser vital para recién nacidos prematuros o con bajo peso. El proceso incluye controles de salud, pautas de congelado y coordinación con bancos de leche humanos, que funcionan en hospitales públicos y privados del país.