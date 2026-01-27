Día Internacional de las Víctimas del Holocausto: ¿por qué se conmemora el 27 de febrero?

La fecha busca rendir homenaje a los millones de hombres, mujeres y niños que fueron perseguidos, deportados y asesinados por el régimen nazi entre 1933 y 1945.

El día fue establecido por la ONU en 2005 y recuerda la liberación de Auschwitz en 1945.

El 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto , una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recordar a los millones de personas asesinadas por el régimen nazi, así como a los sobrevivientes de uno de los genocidios más grandes de la historia.

La jornada fue proclamada oficialmente en 2005 y la elección remonta al momento en el que las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1945.

Esta día también busca reafirmar un compromiso colectivo : preservar la memoria y promover la educación como herramienta para enfrentar el antisemitismo, el racismo y las ideologías de odio.

El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto fue establecido el 1 de noviembre de 2005 , cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 60/7 .

Hasta ese momento, distintos países contaban con días nacionales de recuerdo vinculados a su propia historia durante la Segunda Guerra Mundial, como Alemania, Israel o el Reino Unido. Sin embargo, la ONU consideró necesario universalizar la memoria del genocidio nazi , entendiendo que se trató de un crimen contra la humanidad .

holocausto.jpg

El proyecto también estableció lineamientos claros: condenar toda forma de negación del Holocausto, alentar a los Estados a preservar los sitios históricos utilizados por el nazismo (campos de concentración, exterminio, prisiones y centros de tránsito) y promover programas educativos que transmitan los hechos de manera rigurosa.

Desde 2006, la institución organiza ceremonias oficiales cada año en su sede de Nueva York y en sus oficinas alrededor del mundo. A partir de 2010, además, se comenzaron a definir temas anuales que orientan las conmemoraciones, vinculando el recuerdo de la tragedia con problemáticas actuales como los derechos humanos, la educación, la discriminación y la violencia masiva.

marcha holocausto apf_1200.jpg Por primera vez en 32 años suspenderán la marcha por el Holocausto a causa del coronavirus. AFP

Los campos de exterminio y la cantidad de víctimas que dejó el Holocausto

El Holocausto fue el genocidio sistemático de seis millones de judíos llevado adelante por la Alemania nazi entre 1933 y 1945. Además, provocó la muerte de millones de personas pertenecientes a otros grupos perseguidos: entre 200.000 y 500.000 gitanos, miles de personas con discapacidad víctimas de programas de eutanasia forzada, opositores políticos, homosexuales y prisioneros de guerra. En total, se estima que fue responsable de la muerte de más de 11 millones de civiles.

Este plan de exterminio, conocido como la “Solución Final”, fue diseñado y ejecutado por la cúpula del Tercer Reich, con Adolf Hitler como máxima autoridad y figuras como Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich y Hermann Göring en la estructura de mando.

El aparato represivo se sostuvo en una red de más de 40.000 instalaciones, entre campos de concentración, campos de trabajo forzado, guetos y campos de exterminio. Estos últimos fueron creados específicamente para el asesinato masivo e industrializado, y los principales fueron Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno y Majdanek, ubicados en su mayoría en la Polonia ocupada.

Auschwitz-Birkenau fue el mayor de todos: allí fueron asesinadas alrededor de 1.100.000 de personas, en su mayoría judíos, pero también prisioneros políticos, gitanos, personas con discapacidad y prisioneros de guerra soviéticos.

Treblinka, activo principalmente entre 1942 y 1943, concentró la muerte de unas 870.000 personas en un período extremadamente breve. En Belzec, Sobibor y Chelmno, cientos de miles de víctimas fueron asesinadas en cámaras de gas poco después de su llegada.

Películas que mostraron el horror del Holocausto

La lista de Schindler (1993)

Dirigida por Steven Spielberg, la película narra la historia real de Oskar Schindler, un empresario alemán que llega a la Polonia ocupada y crea una fábrica utilizando mano de obra judía proveniente de Cracovia.

En un primer momento, se beneficia económicamente del sistema nazi, pero el contacto directo con la persecución y las masacres lo lleva a involucrarse activamente en la protección de sus trabajadores.

A través de su relación con el contador Itzhak Stern y del enfrentamiento indirecto con el oficial Amon Göth, comandante del campo de Plaszów, el título muestra cómo Schindler logra salvar a más de 1.000 judíos al incluirlos en una lista que les permite evitar la deportación a Auschwitz.

Embed - La lista de Schindler - Trailer espanol (HD)

El pianista (2002)

Basada en hechos reales, la película de Roman Polanski sigue la vida de Wadysaw Szpilman, un pianista judío polaco que vive en Varsovia durante la ocupación nazi. Después de la creación del gueto, el músico es separado de su familia y logra escapar de las deportaciones masivas, quedando solo en una ciudad cada vez más destruida por la guerra.

Así, el relato se centra en su supervivencia en la clandestinidad, escondido en distintos refugios mientras enfrenta el hambre, la enfermedad y el aislamiento. La película muestra el Holocausto desde una experiencia individual y silenciosa, enfocándose en la vulnerabilidad y la resistencia.

Embed - The Pianist (2002) Official Trailer - Adrien Brody Movie

El niño con el pijama de rayas (2008)

Dirigida por Mark Herman y protagonizada por Asa Butterfield y Vera Farmiga, la historia está contada desde la perspectiva de la infancia: Bruno, un niño alemán que se muda con su familia cerca de un campo de concentración luego de que su padre asuma como comandante, entabla amistad con Shmuel, un judío prisionero al otro lado del alambrado.

el niño del pijama a rayas

El diario de Ana Frank (2009)

La miniserie adapta el diario escrito por Ana Frank durante los dos años en los que permaneció escondida junto a su familia en Ámsterdam para evitar la persecución nazi. La historia transcurre casi por completo en el anexo secreto, donde conviven varias personas encerradas.

Desde la voz de la protagonista, el relato muestra la vida cotidiana en la clandestinidad, el miedo constante a ser descubiertos, el paso de la infancia a la adolescencia en un contexto de guerra y la esperanza de que termine. El testimonio adquiere un valor histórico central al ser uno de los relatos más conocidos del Holocausto.

el diario de ana frank

La vida es bella (1997)

Ganadora de tres premios Oscar, la película de Roberto Benigni cuenta la historia de una familia judía italiana deportada a un campo de concentración. Allí, el padre crea una ficción para su hijo pequeño, haciéndole creer que todo forma parte de un juego con reglas y premios, con el objetivo de protegerlo del horror que los rodea.