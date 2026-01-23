Día nacional del músico: por qué se celebra el 23 de enero y su historia + Seguir en









El día coincide con el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, uno de los artistas más importantes de la cultura nacional.

Día nacional del músico: por qué se celebra el 23 de enero y su historia.

Cada 23 de enero en Argentina se conmemora el Día Nacional del Músico, una fecha que rinde homenaje a quienes crea, interpretan y llevan adelante la música en el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El día coincide con el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, uno de los artistas más importantes de la cultura nacional, cuyo trabajo como solista o en grupos como Almendra o Pescado Rabioso es una obra fundamental para el rock latinoamericano.

Por qué se celebra el 23 de enero El Día Nacional del Músico fue establecido oficialmente en 2015 mediante la Ley 27.106 con el objetivo de conmemorar el nacimiento de Spinetta, ocurrido el 23 de enero de 1950.

La iniciativa fue impulsada impulsada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), con el objetivo de homenajear al músico y, al mismo tiempo, visibilizar el rol social, cultural y laboral de las y los músicos en el país.

Así, la jornada El Día del Músico propone reconocer a quienes crean, interpretan, producen, enseñan y sostienen la música como trabajo, muchas veces desde circuitos independientes y territoriales. Además, busca poner en valor a la música como una forma de expresión colectiva, ligada a la identidad, la memoria y la vida cotidiana de las comunidades.

Luis-Alberto-Spinetta.jpg El día coincide con el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, uno de los artistas más importantes de la cultura nacional. El legado del "Flaco" Spinetta Spinetta dejó una huella imborrable en la historia del rock argentino. Formó parte de bandas como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto. Además, fue autor de canciones que atraviesan generaciones, como Muchacha ojos de papel, Rezo por vos, Seguir viviendo sin tu amor y Todas las hojas son del viento. De esta manera, su impronta amplió los límites de la poesía, la estética y la búsqueda espiritual dentro de la música popular. De esta manera, el 23 de enero funciona como una jornada de reflexión sobre el rol de los músicos en la sociedad. Es un día para visibilizar las luchas del sector, debatir políticas culturales y reafirmar la importancia de la música como expresión artística, trabajo y patrimonio cultural.

Temas Música