DNI no binario: a un año del decreto, más de 500 personas cambiaron su documento

Los datos surgen de la Dirección Nacional de Población del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, que relevó los trámites en las distintas sedes del país.

Y de esa información se puede concluir que, al menos, una persona por día solicita la rectificación de su DNI con la nomenclatura X.

A un año del decreto presidencial

El 21 de julio de 2021, el presidente Alberto Fernández anunció la incorporación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias. La iniciativa fue reglamentada a través del Decreto 476/2021, incorporó la posibilidad de optar por la nomenclatura “X” para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino/femenino.

El texto de la norma indica que "el derecho a la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad, que forma parte del campo de los derechos humanos". De esta forma, Argentina se convirtió en el primer país de la región en reconocer y ampliar estos derechos.

Esta medida tiene alcance universal, es decir, que tanto los argentinos como los extranjeros con el residencia en el país que se autoperciban con un género distinto al masculino o femenino pueden tener su DNI no binario. Se puede tramitar el cambio en las sedes del Registro Nacional de las Personas o ante la Dirección Nacional de Migraciones, en caso de las extranjeros.

Tal como indica el artículo 4° del decreto, la asignación de la letra “X” en el campo “sexo” de los documentos comprende a la autopercepción de género “no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”.