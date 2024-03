Echaron al vocero del Servicio Meteorológico Nacional: ''Yo no era un ñoqui''

"Yo no era un ñoqui. Tengo 21 años de carrera dentro del SMN porque entré a trabajar en el 2003 . Así que acá no me vengan con el verso de que se van los ñoquis porque hasta ayer subí los pronósticos del tiempo", afirmó Berengua en declaraciones radiales.

El profesional además explicó: "Era uno de los voceros del organismo. Fueron años de estar encargado del organismo y nadie me puede llamar de esa manera". A su vez, explicó algunas de sus tareas.

"Colaboraba con tres centros internacionales. Creo que debe haberse tratado de un error. Es indescriptible la sensación de impotencia que tengo en este momento", redobló Berengua.

Y apuntó contra el Gobierno: "El criterio con que se elige es perversidad. En la mayoría de los casos hay un dedo perverso que aprovechó el escudo del ajuste para sacarse gente de encima. Si la idea de reducir era para con aquellos que no producían en el organismo, hicieron las cosas mal".

"Se mandaron una. Hay una gran cantidad de servicios que el SMN produce a diario que hoy está en un riesgo total". Principalmente, la red de observaciones meteorológicas porque hay estaciones en el interior que fueron totalmente diezmadas. La Plata es una de esas estaciones", sumó.

Berengua también contó cómo fue echado: "A mi no me mandaron un mail como a la mayoría, no. Me llamaron a una oficina, y mi directora que no quiso venir a dar la cara, me lo dijo por un altavoz. Me despidió por teléfono. Todo fue muy cruel".

En el video, se observa la emotiva despedida que le realizaron sus compañeros. Allí, cantan "Lucas no se va" entre aplausos. Su despido se da en medio de una revisión de contratos accionada por la gestión del presidente Javier Milei". Berengua era contratado, según especificó.

Despidos: Gobierno aclara que 70.000 contratos están "en revisión" y que este mes cesarán unos 14.000

El discurso de Javier Milei fue el de mayor impacto en el IEFA Latam Forum: durante su intervención, anunció que se " van a caer 70.000 contratos”. Desde Casa Rosada, y tal como lo había anticipado Ámbito en la mañana del martes, aclararon que esa cifra corresponde a "los contratos en revisión" pero que desde fines de marzo cesarán a unos 14.000 trabajadores.

En su alocución, el Presidente se refirió a la reducción del gasto público: "Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias y también echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos: fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”.

Es en ese marco que desde el Gobierno nacional enmendaron lo que remarcó Javier Milei. "70.000 es el universo de contratos en revisión actualmente. Las bajas se harán en etapas. Ahora en marzo, el número rondará en un 20%, algo que se terminará de conocer en abril, con las liquidaciones", señalaron en Casa Rosada.

Los 56.000 trabajadores con contrato en el Estado continuarán en un clima de incertidumbre: "Los contratos que se renueven se renovarán por 3 meses y se continuarán revisando". El impacto será en todas las áreas de la Administración Pública Nacional. En Economía, por ejemplo, representa un 15% de contratados aproximadamente.