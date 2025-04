El cantante de La Mancha de Rolando se defendió luego de la denuncia por el violento episodio en la autopista Ricchieri

De acuerdo con su testimonio, dos motos con dos personas cada una comenzaron a acorralarlo mientras circulaba por la autopista. “Me empiezan a acorralar dos motos con dos personas en cada una. Hacían maniobras imprudentes e intimidantes. Me hacían señas que salga del camino, me querían robar mi vehículo”, relató.

En ese punto, señaló que uno de los agresores descendió del vehículo: “Se bajó uno con el casco puesto, metiéndose la mano adentro de la campera, evidentemente tenía un arma”. Agregó además: “Se acercó gritando, me amenazaba hasta que escucho que dice ‘te estoy filmando’ , entonces con la mano le pego al casco y cae la cámara”.

El cantante también explicó qué hizo para poder escapar: “El de la otra moto estaba al lado mío y me gritaba, el acompañante me golpea el auto con algo metálico, un fierro o barreta. Me impedían pasar. Al verme amenazado y rodeado, y ya que ningún policía del peaje acudía, decidí escapar de la agresión”.

Aclaró además que su intención no fue atropellar: “En la retirada golpeo la moto que estaba en el piso y que fue colocada ahí para impedirme el paso”.

La acusación del motociclista

Desde su cuenta de Instagram, el motociclista involucrado difundió el video que captó parte de la escena y aseguró que el cantante lo empujó con el frente de su camioneta. Según declaró en la publicación, en un principio no sabía que el conductor era Manuel Quieto, pero varios usuarios lo identificaron rápidamente en los comentarios.

El joven aseguró que el conflicto comenzó en la fila del peaje, cuando le tocó bocina al músico para advertirle sobre una maniobra peligrosa. “Este psicópata desde el inicio fue súper agresivo verbal y físicamente”, escribió en su relato.

La secuencia habría ocurrido pocas horas antes de que Quieto se presentara en vivo junto a La Mancha de Rolando en el festival Quilmes Rock.

En su defensa, el músico afirmó que presentó una denuncia por “tentativa de robo” y solicitó junto a su abogado las grabaciones de las cámaras del lugar. “Mostrarán lo que el atacante no muestra, ya que su video fue manipulado y editado con el fin de difamarme y/o extorsionarme”, aseguró.

También respondió a la versión del motociclista, que lo acusó de agresión física y verbal: “Con dificultad logré pasarlos y acelerar, pero me corrieron y se pusieron adelante de mi auto para que no pueda pasar, justo antes del peaje. Los increpé por la arriesgada maniobra que realizaron, pero en ningún momento bajé del vehículo por seguridad”, escribió.