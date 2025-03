El enojo de los abogados por la falta de organización en el juicio por la muerte de Maradona

Esto se debe porque habían informado que hoy daban testimonio las hijas Dalma y Gianinna, pero cambiaron la agenda a último momento. Aunque no hay confirmación sobre que va a pasar con ambas, este jueves sí se espera que declaren expertos sobre la internación y la autopsia.

"En principio el rumor más fuerte es que den testimonio dos médicos que hicieron la autopsia. No tengo elementos para decir que las hijas van a declarar hoy, pero nos enteramos recién cuando llegamos" , manifestó el defensor de Agustina Cosachov , Vadim Mischanckuk .

Burlando y Diego Maradona.jpg Comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona.

"Agustina es psiquiatra, todo lo que gira alrededor de la muerte de Maradona no tiene nada que ver con la psiquiatría, pero cuando vengan colegas seguramente la haré participar de la audiencia", sumó.

A la espera de que declaren los médicos forenses, el abogado sostuvo: "La autopsia es correcta, y seguramente todo va a girar en torno al horario de la muerte. Se está ubicando, en base a las pruebas, que la hora de fallecimiento es cada vez más temprano, cosa que para nosotros está bueno porque demuestra que cuando Cosachov llegó a la casa el cuadro era irreversible".

"La autopsia también dice que la muerte es por causas naturales, es decir que audiencia tras audiencia se cae esta idea siniestra de un plan criminal supuesto para matar a Maradona", manifestó.

Por último, sobre la detención de Julio Coria, jefe de seguridad del futbolista, Mischanckuk detalló qué ocurrió el martes y por qué el Tribunal decidió detenerlo por falso testimonio: "No hay una contradicción".

El abogado indicó que Coria no se contradijo respecto a si Cosachov le hizo RCP a Maradona, si no que el problema fue cuando "le preguntaron si tenía contacto fluido con Luque, dijo que no y el fiscal mostró una serie de pruebas que acreditarían un acercamiento entre ellos dos".

"Como era un funcionario público, eso agravó la situación, motivo por el cual se le formó una causa y quedó detenido", detalló.

Mario Baudry disparó contra Matías Morla

El abogado del hijo menor de Diego Maradona, Mario Baudry, habló en la puerta del edificio judicial de San Isidro sobre los últimos movimientos en el juicio por la muerte del futbolista y fue consistente sobre la involucración del apoderado, debido a que "a cada testigo que viene, el Tribunal le pregunta por Matías Morla".

"Lo cual no es menor, algo deben estar pensando", dijo el letrado en el Tribunal y al remarcar que en el expediente ya está pedido que Morla sea investigado.

Fernando Burlando aseguró que la audiencia por el caso Maradona será "fuerte"

El abogado Fernando Burlando se presentó en el Tribunal de San Isidro por el juicio por la muerte de Diego Maradona y le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de una "audiencia fuerte".

En diálogo con dicho medio, el letrado mencionó: "Esta es una audiencia de las fuertes, de esas que uno le recomienda a la familia no ver. Es muy técnica".

Al ser consultado por Julio Coria, quien fue detenido por falso testimonio, Burlando respondió que "los están esperando a todos con los brazos bien abiertos y el que miente va a tener consecuencias".

Por último, sobre la falta de organización sobre los testigos, determinó que "falta bastante para que declaren Dalma y Gianinna", las hijas de Maradona.