El Gobierno aumenta a $5 millones la recompensa por datos sobre Alicia Athenas y Sofía Belén Troszynski

La resolución publicada hoy en el Boletín Oficial incrementa las recompensas por información que permita hallar a la menor Alicia Athenas Pichon Troszynski y detener a Sofía Belén Troszynski.

El Ministerio de Seguridad elevó a $5 millones las recompensas vinculadas a la causa Troszynski.

El Ministerio de Seguridad oficializó este martes la Resolución 1299/2025, mediante la cual se incrementan las recompensas vinculadas a la causa “Troszynski”, que investiga la sustracción de una menor de 10 años. El aumento responde a un pedido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 6, a cargo de la jueza María Alejandra Provítola, que interviene en el expediente CCC 36975/2021.

La resolución recuerda que, en 2023, mediante la RESOL-2023-535-APN-MSG, se habían ofrecido $1.000.000 por información útil que permitiera localizar a la menor Alicia Athenas Pichon Troszynski (nacionalidad argentina y francesa) y otros $1.000.000 para quienes aportaran datos sobre Sofía Belén Troszynski (argentina y polaca). El juzgado solicitó elevar esos montos debido al tiempo transcurrido sin resultados concretos.

anexo_7517420_1 Situación actual de Alicia Athenas y Sofía Belén Troszynski Según detalla Seguridad, sobre Alicia Athenas Pichon Troszynski continúa vigente una averiguación de paradero, con difusión de imagen, búsqueda en curso desde el 19 de mayo de 2023 y “Notificación Alerta Amarilla” de Interpol, además de prohibición de salida del país. En el caso de Sofía Belén Troszynski, pesa orden de captura nacional e internacional desde el 29 de febrero de 2024, para tomarle declaración indagatoria por presunta participación en el delito de sustracción de menores.

La normativa remarca que los montos de recompensa deben actualizarse en función de la gravedad del delito y el tiempo transcurrido, según los artículos 1°, 2° y 3° del Anexo II de la RESOL-2019-828-APN-MSG. En ese marco, la cartera que encabeza Patricia Bullrich consideró procedente aplicar el aumento.

anexo_7517420_2 Nuevo valor de las recompensas dispuesto por Seguridad El artículo 1° de la resolución dispone que las recompensas ascienden ahora a PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000) cada una, tanto para aportar datos que permitan localizar a la menor Alicia Athenas Pichon Troszynski como para facilitar la captura de Sofía Belén Troszynski.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse con la línea gratuita 134, perteneciente al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio. El pago se realizará en la sede de Seguridad o en el lugar indicado por la autoridad competente, resguardando la identidad del informante. La norma también instruye a la Dirección de Comunicación Institucional a difundir la resolución y sus anexos en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional, y ordena a las fuerzas federales publicar los afiches correspondientes a la recompensa en todas sus plataformas.