Vacaciones de invierno: autorizan vuelos regulares entre Maceió y Buenos Aires + Agregar ámbito en









La autorización alcanza al transporte internacional de pasajeros y cargas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se enmarca en los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Brasil.

La disposición habilita a la compañía a operar la ruta Maceió - Buenos Aires y viceversa.

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, autorizó a TAM Linhas Aéreas S.A., que opera bajo el nombre de fantasía LATAM Airlines Brasil, a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas entre Maceió, en Brasil, y Buenos Aires.

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La medida fue oficializada este miércoles mediante la Disposición 13/2026, publicada en el Boletín Oficial, y habilita a la compañía a operar la ruta Maceió - Buenos Aires y viceversa.

Según la norma, la autorización se otorgó en el marco del acuerdo bilateral sobre transporte aéreo vigente entre Argentina y Brasil, así como de las actas de consulta y memorandos de entendimiento suscriptos entre ambos países en materia aeronáutica.

En los considerandos, el Gobierno señaló que la empresa brasileña ya había sido designada por la autoridad aeronáutica de su país para prestar servicios regulares y no regulares hacia territorio argentino, de acuerdo con lo establecido en los acuerdos bilaterales.

Además, indicó que LATAM Airlines Brasil acreditó los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para operar los servicios solicitados y que la Dirección Nacional de Transporte Aéreo emitió un dictamen favorable dentro del trámite.

La disposición también instruye notificar la decisión a la empresa y comunicarla a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).