El Gobierno postergó por un año una exigencia clave vinculada a la venta de juguetes y alimentos

La Secretaría de Industria y Comercio suspendió hasta octubre de 2026 la entrada en vigencia del requisito para juguetes y alimentos.

La Secretaría de Comercio dio una neuva prórroga. Cinco Días - EL PAÍS

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, dispuso la suspensión por un año de la exigencia del “Marcado de Conformidad” para determinados productos del rubro juguetes. La medida alcanza a aquellos que se comercialicen conjuntamente con alimentos o cuyo envase o envoltorio primario esté en contacto directo con ellos.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 428/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y lleva la firma del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, quien ejerce las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio.

Según el texto oficial, la aplicación del “Marcado de Conformidad” —establecido en el punto 3.3 del Anexo de la Resolución 237/2024— quedará suspendida hasta el 1° de octubre de 2026. La medida responde a las dificultades técnicas que algunos fabricantes e importadores manifestaron para cumplir con las exigencias en los plazos previstos, en especial en el caso de juguetes que puedan tener contacto con alimentos.

Resolución 428/2025 Qué establece la resolución de la Secretaría de Comercio Hasta que el nuevo requisito entre en vigencia, los fabricantes e importadores deberán mantener el sello de seguridad actualmente utilizado o, si lo prefieren, adoptar de manera voluntaria el “Marcado de Conformidad” previsto en la normativa.

Además, los productos alcanzados por esta prórroga que no cuenten con el marcado deberán exhibirlo en su sitio web o en los locales donde se comercialicen antes del 28 de noviembre de 2025, según detalla el artículo 3° de la resolución.

El “Marcado de Conformidad” fue introducido en 2024 como parte del Marco General de Evaluación de la Conformidad, un esquema destinado a reforzar la calidad y seguridad de los productos de consumo comercializados en la Argentina. La norma complementa la Resolución 313/2025, que define los requisitos técnicos y de seguridad para distintos productos, incluidos los juguetes que se ofrecen junto a alimentos. Con esta nueva disposición, el Gobierno extiende el plazo de adecuación hasta octubre de 2026, dando margen a los sectores productivos para cumplir con los estándares técnicos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio.