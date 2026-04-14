China calificó de peligroso e irresponsable el bloqueo de EEUU a puertos iraníes

El gigante asiático se refirió al despliegue militar como "una acción de bloqueo selectivo" que va contra el acuerdo de alto al fuego. Además, advirtió sobre la seguridad en el tránsito por el estrecho de Ormuz.

China consideró este martes que el bloqueo impuesto por EEUU a los puertos iraníes es "peligroso e irresponsable" , luego de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar cualquier barco que intente salir o acercarse a la zona. La gestión de Donald Trump anunció la destrucción de más de 150 buques y el Ministerio de Exteriores chino sostuvo al respecto que estas acciones pueden "exacerbar tensiones".

En las últimas horas, Trump aseguró que destruyó 158 buques iraníes y afirmó que “la Armada iraní yace en el fondo del mar” , al tiempo que advirtió que cualquier embarcación que desafíe el bloqueo naval será eliminada de manera inmediata . Además, lanzó una advertencia explícita a Irán sobre cualquier intento de desafiar la medida: “Si alguno de estos buques se acerca a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO inmediatamente , utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal”, escribió.

Trump ordenó el bloqueo de buques que entren o salgan de puertos iraníes y de las áreas costeras del Golfo tras el intento de negociaciones con Teherán el pasado fin de semana en Pakistán. El bloqueo empezó a las 14 GMT del lunes, pese a que Washington y Teherán hubieran pactado un alto al fuego de dos semanas unos días antes.

"EEUU aumentó sus despliegues militares y emprendió una acción de bloqueo selectivo, que solo exacerbará las tensiones y socavará el ya frágil acuerdo de alto al fuego , y pondrá aún más en riesgo la seguridad en el tránsito por el estrecho [de Ormuz]", declaró el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa.

"Es un comportamiento peligroso e irresponsable", agregó. Por su lado, Irán ya había cerrado el estrecho de Ormuz , una vía de paso crucial para el transporte de hidrocarburos, y solo permitía el paso de barcos que operaran para países que considera amigos de Teherán —como China.

Trump ordenó el bloqueo de buques que entren o salgan de puertos iraníes y de las áreas costeras del Golfo.

Según los analistas, el bloqueo de Trump busca privar a Irán de una importante fuente de ingresos, además de presionar a Pekín, el mayor comprador de petróleo iraní, para que inste a Teherán a reabrir el estrecho. Antes de la guerra, circulaban por esa vía alrededor del 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

China le respondió a EEUU por el bloqueo de Ormuz: "Esperamos que no interfieran en nuestros asuntos"

El ministro de Defensa de China, Dong Jun, rechazó este lunes la medida impulsada por Donald Trump de no dejar pasar ningún barco por el estrecho de Ormuz y dejó en claro la posición de Beijing: “El Estrecho de Ormuz está abierto para nosotros”. La advertencia llegó luego del fracaso de las negociaciones entre Irán y EEUU.

“Tenemos acuerdos comerciales y energéticos con Irán. Esperamos que otros no interfieran en nuestros asuntos”, sostuvo el funcionario chino, en una señal directa hacia la Casa Blanca tras el comienzo del bloqueo estadounidense.

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun advirtió que la estabilidad del estrecho es esencial para el comercio global y sostuvo: "Mantener su seguridad, estabilidad y paso sin obstáculos sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional". Además, apuntó que el origen de la crisis está en el conflicto con Irán y reclamó un alto el fuego inmediato.

EEUU acusa a China de acaparar petróleo y restringir exportaciones en plena guerra en Medio Oriente

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, cuestionó el rol de China durante el conflicto en Medio Oriente y la calificó como un socio poco confiable por acumular petróleo y limitar exportaciones, en un contexto de tensión global por el abastecimiento energético.

China produccion.jpg Gentileza: Revista Petroquimica

Según explicó, Beijing incrementó sus reservas estratégicas de crudo mientras continúa comprando en el mercado internacional y, al mismo tiempo, restringe la salida de ciertos productos. “China ha sido un socio global poco fiable; tienen una reserva estratégica de petróleo de aproximadamente 1.200-1.300 millones de barriles”, afirmó Bessent, quien comparó este comportamiento con el adoptado durante la pandemia, cuando el país asiático acumuló suministros médicos.

El funcionario también advirtió que esta estrategia impacta principalmente en Asia, más que en Estados Unidos, y confirmó que el tema fue planteado en conversaciones con autoridades chinas. Consultado sobre si esta situación podría afectar la próxima visita del presidente Donald Trump a Pekín, evitó dar una respuesta directa, aunque remarcó que la relación entre Trump y Xi Jinping se mantiene estable y que “la comunicación es la clave”.