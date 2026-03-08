El requisito de IPS que miles deberán cumplir antes de que termine marzo + Seguir en









Importante información que deberán saber los beneficiarios bonaerenses durante este mes. Enterate de qué se trata.

La importante información de IPS sobre las escuelas privadas. Imagen: Raquel Manzanares (EFE)

El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) no solo se encarga de administrar jubilaciones y pensiones, sino que también supervisa el cumplimiento de los aportes previsionales del sector educativo. En este rol, el organismo cumple una función registral clave para garantizar que los años trabajados por el personal docente y administrativo sean debidamente computados para su futura jubilación.

En ese marco, el organismo recordó un requisito clave que deberá cumplirse antes de que termine marzo y que involucra a miles de establecimientos educativos de gestión privada. Se trata de la presentación obligatoria de la Declaración Jurada de Sueldos (Formulario 190), correspondiente al ciclo lectivo 2025, fundamental para que las instituciones informen la situación salarial y los aportes de su planta de personal.

Escuelas privadas Todo lo que tenés que saber sobre la presentación de carpetas cuatrimestrales en el IPS. Imagen: Econoblog Entrega de carpetas 2025: cuándo vence el plazo para los colegios privados El IPS informó que el próximo 31 de marzo vence el plazo para la recepción de carpetas cuatrimestrales correspondientes al año 2025 que deben presentar los colegios de gestión privada de la provincia de Buenos Aires.

Desde el organismo previsional indicaron que la documentación puede presentarse mediante dos modalidades: con turno presencial en la sede central del IPS o de forma virtual, lo que permite realizar el trámite sin necesidad de asistir personalmente a las oficinas.

En el caso de optar por la modalidad presencial, las autoridades educativas deben solicitar previamente un turno a través del sistema de turnos web del instituto. Si el trámite se realiza de manera virtual, también es necesario reservar turno y cargar los documentos requeridos en formato digital.

Además, el IPS aclaró que no se atenderá sin turno previo y no se recibirá documentación sin esta gestión, por lo que los establecimientos deberán completar el procedimiento dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes con la presentación de la información correspondiente al período 2025.

