Todos los beneficios que tienen los jubilados y pensionados de IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) es el organismo encargado de administrar las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. A través de este sistema previsional, miles de bonaerenses reciben cada mes su haber jubilatorio luego de años de aportes al sistema público.
Además del pago de jubilaciones y pensiones, el IPS también impulsa distintos programas y convenios para mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Entre ellos se destacan beneficios especiales, descuentos y promociones pensadas para acompañar la economía de los jubilados y pensionados de la provincia.
Cuenta DNI: un alivio al bolsillo
Uno de los beneficios más conocidos para los jubilados y pensionados del IPS está vinculado con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia. Las personas que cobran sus haberes a través de esta entidad pueden acceder a promociones especiales en distintos comercios.
Entre las ventajas se encuentra un descuento adicional del 5% sobre las promociones vigentes en supermercados adheridos, pagando con la aplicación mediante código QR o Clave DNI. Este beneficio cuenta con un reintegro de hasta $5.000 por semana por persona y por cadena, lo que permite generar un importante ahorro en las compras cotidianas.
Turismo y descuentos: los beneficios de IPS para las vacaciones de los jubilados
El IPS también promueve el acceso al turismo y a distintas actividades recreativas para las personas jubiladas y pensionadas de la provincia. Para eso mantiene convenios con municipios y complejos turísticos que ofrecen tarifas especiales y descuentos exclusivos.
Entre los beneficios se encuentran rebajas en entradas a parques termales, complejos turísticos y otros espacios recreativos de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, existen descuentos en lugares como el Parque Termal de Dolores, la Laguna Sauce Grande en Monte Hermoso o el complejo termal de Tapalqué, además de promociones en alojamientos y actividades culturales.
