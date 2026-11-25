Los modelos climáticos anticipan un episodio de intensidad excepcional para el verano 2026-2027, con cambios en las lluvias y temperaturas de distintas regiones del país.

El fenómeno de El Niño atraviesa una fase de calentamiento extraordinario en el océano Pacífico ecuatorial.

El fenómeno climático de El Niño atraviesa una etapa de intensificación extraordinaria y podría alcanzar niveles comparables o superiores a los mayores registros históricos en los próximos meses. Las temperaturas del océano Pacífico ya superan los 4°C por encima de los valores habituales frente a Sudamérica y los especialistas advierten sobre sus posibles efectos en la Argentina.

Los últimos informes del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en que el sistema océano-atmósfera del Pacífico ecuatorial se encuentra en una fase cálida de muy fuerte intensidad. El calentamiento ya no se limita a la superficie del mar, sino que también involucra las capas subsuperficiales del océano y modifica la circulación atmosférica.

Las mediciones del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés) reflejan la magnitud del fenómeno. Hacia fines de octubre, la región Niño 3.4, utilizada como

referencia para medir su intensidad, registró una anomalía de 2,5 °C. En otras zonas, el incremento llegó a 3,6 °C, mientras que frente a las costas de Ecuador y Perú alcanzó los 4,4 °C por encima del promedio histórico . En algunos puntos del Pacífico oriental, las diferencias llegaron incluso a 6,5 °C.

Las proyecciones para el verano austral abren la posibilidad de que este episodio supere a los dos grandes eventos de las últimas décadas: los de 1997-1998 y 2015-2016 . Sin embargo, los especialistas advierten que todavía no hay certezas para afirmar que será el más intenso de la historia.

Los modelos climáticos anticipan que el episodio podría alcanzar su mayor intensidad entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

Los modelos dinámicos y estadísticos recopilados por el IRI y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anticipan que las anomalías térmicas en la región Niño 3.4 podrían superar los 3 °C durante el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

El período de mayor intensidad estaría concentrado entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. De acuerdo con las estimaciones del CIIFEN, las temperaturas del Pacífico ecuatorial podrían alcanzar e incluso superar algunos de los valores registrados durante los episodios históricos más fuertes.

Por su parte, el SMN calcula que existe más de un 90% de probabilidad de que El Niño mantenga una intensidad muy fuerte durante el verano. De todos modos, el organismo considera prematuro establecer si se convertirá en un récord.

Qué cambios climáticos se esperan en América del Sur

El impacto del fenómeno no depende únicamente de cuánto aumenta la temperatura del océano. Los especialistas señalan que no existe una relación directamente proporcional entre la intensidad del calentamiento y sus consecuencias en otras regiones, aunque sí aumenta la probabilidad de que los efectos sean más marcados.

Para el trimestre diciembre de 2026-febrero de 2027, los pronósticos anticipan temperaturas entre 2,5 °C y 4 °C por encima de los valores normales en amplias zonas del norte sudamericano. Entre los territorios más expuestos aparecen Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el centro-norte de Brasil.

En cuanto a las precipitaciones, El Niño suele favorecer un aumento de las lluvias en el sudeste del continente. Las proyecciones indican valores superiores a los habituales en la costa de Ecuador, el norte de Perú, el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y buena parte de la cuenca del Plata. En cambio, podrían registrarse déficits de precipitaciones en sectores del norte sudamericano, la Amazonia, Bolivia y Chile.

Las advertencias también alcanzan a otras partes del mundo. En Ecuador, el Fondo Monetario Internacional identificó un episodio intenso de El Niño como uno de los principales riesgos para las perspectivas económicas. En Estados Unidos, los servicios meteorológicos alertaron sobre posibles inundaciones costeras en California y Florida, mientras que en Cuba anticiparon mayor inestabilidad atmosférica y lluvias intensas en el oeste de la isla.

El aumento de las lluvias puede elevar el riesgo de inundaciones y crecidas en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.

El impacto de El Niño en la Argentina

En el país, los antecedentes muestran que los episodios fuertes o muy fuertes suelen provocar un aumento de las precipitaciones en el centro y noreste argentino. El Litoral y las provincias del NEA aparecen entre las zonas con mayor exposición a este patrón climático.

Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa tienen una mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de los promedios habituales. Durante eventos de gran intensidad, los excesos acumulados en un trimestre pueden ubicarse entre 150 y 300 milímetros por encima de los valores climatológicos.

La tendencia también puede extenderse hacia el norte y centro de la región pampeana, con precipitaciones superiores a las normales en sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Este escenario aumenta el riesgo de anegamientos, inundaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

Sin embargo, el comportamiento no será igual en todo el territorio. En el noroeste argentino y las regiones cordilleranas, los registros históricos muestran respuestas neutras o incluso déficits de lluvias.

Las temperaturas también pueden verse modificadas. Durante los episodios fuertes de El Niño, la mayor frecuencia de días nublados y lluviosos suele moderar los valores medios en buena parte de la región pampeana, el centro del país y el norte de la Patagonia. Para el trimestre noviembre-diciembre-enero, las anomalías históricas en esas zonas oscilaron entre 0,4 °C y 1,5 °C por debajo de los valores normales.