Advierten que la estabilidad financiera alcanzó máximos de 2026: los cuatro factores que explicaron la mejora

El Índice Semanal de Estabilidad Financiera (ISEF) dela consultora Analytica trepó 6,5% entre el 6 y el 10 de abril. En el año acumuló un crecimiento del 25,5%.

La estabilidad financiera alcanzó la semana pasada su mejor marca desde que comenzó el año. Esto fue resultado de la calma en el mercado cambiario, la aceleración en las compras de dólares del Banco Central (BCRA) , el recorte de las tasas de interés en pesos y la mejora en los activos argentinos debido a una desescalada de la tensión en Medio Oriente.

El Índice Semanal de Estabilidad Financiera (ISEF) , que construye la consultora Analytica , trepó 6,5% entre el 6 y el 10 de abril. Se trató del segundo avance al hilo, que llevó al referencial a acumular un crecimiento del 25,5% en 2026.

Entre los componentes del ISEF, se destacó la incidencia en esta ocasión de la participación del BCRA en el Mercado Libre de Cambios. La autoridad monetaria terminó la semana con un resultado a favor neto de u$s963 millones, el mayor monto desde el inicio del programa de acumulación de reservas.

"Se destacaron especialmente las intervenciones del jueves y viernes, por u$s281 millones y u$s457 millones, respectivamente, ambas las más elevadas del año. Este volumen se ubicó ampliamente por encima de nuestra métrica prudencial de compras a tres meses (u$s384 millones para la semana)", detalló el informe de Analytica.

El trabajo celebró que el Central esté aprovechando la llegada de la cosecha gruesa para incrementar sus saldos en el MLC, teniendo en cuenta que oferta de divisas suele reducirse en el segundo semestre y que en julio el Gobierno tiene que pagar u$s4.392 millones a bonistas. De cara a esta última obligación, vale recordar que el Tesoro ya consiguió u$s931 millones en concepto de los títulos AO27 y AO28 , lo cual descomprime presión sobre las reservas.

Si bien la institución que conduce Santiago Bausili acumuló u$s5.425 millones en el año y superó ampliamente las expectativas del mercado, Analytica aclaró que, al agregar la cuenta en dólares del Tesoro, los pagos de Bopreales y el ingreso por el Repo, la acumulación consolidada entre BCRA y Tesoro es de u$s2.626 millones desde el 2 de enero. "Todavía está por debajo de los u$s4.557 millones que deberían haberse acumulado de acuerdo con nuestra métrica prudencial", señaló.

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El dólar sigue en picada, las tasas comprimen y repuntan los bonos

En otras condiciones, las compras del BCRA presionarían sobre el techo de la banda cambiaria. Sin embargo, el dólar oficial mayorista cayó 1% la semana pasada, y esta semana comenzó operando por debajo de los $1.360, por lo cual la brecha con el techo perforó el 23%.

Analytica subrayó también la estabilidad en el mercado de bonos Dólar linked, con una fuerte caída en el volumen operado, y en el mercado del dólar futuro, donde se vislumbró registró un muy leve incremento. De todos modos, la consultora advirtió que la competitividad cambiaria —medida por el tipo de cambio real multilateral— retornó a niveles de mediados de junio de 2024 y se ubica apenas un 6,4% por encima del mínimo previo a la flexibilización del cepo en abril del año pasado.

En paralelo, también contribuyó a la estabilidad dinámica de las tasas. El rendimiento de la caución a un día se mantuvo en torno al 21%, mientras que la TAMAR para los plazos fijos mayoristas siguió comprimiendo y cerró la semana en 22,8% TNA, su nivel más bajo desde que comenzó a publicarse en octubre de 2024.

En última instancia, agregó el informe, el riesgo país retrocedió 65 puntos básicos y el S&P Merval medido en dólares creció 1,1% semanal ante las noticias de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.