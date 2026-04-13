La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó el esquema de pagos de abril con actualización en todas las prestaciones. El organismo aplica un incremento de 2,90% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con el índice de inflación informado por el INDEC.
ANSES ya deposita los haberes de abril con aumento y bono
Conocé las fechas asignadas según terminación de DNI de acuerdo al esquema de pagos informado por el organismo.
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El refuerzo económico continúa durante este mes para los sectores de menores ingresos. El Gobierno mantiene un bono extraordinario de $70.000 para haberes mínimos, lo que eleva el ingreso total de un grupo amplio de beneficiarios.
Monto de las prestaciones de ANSES en abril
El sistema previsional incorpora una suba mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor de dos meses previos. La normativa vigente establece que los aumentos se calculan según la inflación reciente, en este caso con el dato de febrero.
Los valores actualizados para jubilaciones y pensiones quedan definidos con el adicional extraordinario incluido. Los montos principales se organizan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $380.319,31 + bono de $70.000 = $450.319,31
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,45 + bono = $374.255,45
- Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $266.223,52 + bono = $336.223,52
- Pensión para madres de siete hijos: $380.319,31 + bono = $450.319,31
El esquema contempla una compensación adicional para ingresos bajos. Los haberes que no alcanzan el tope establecido reciben un bono proporcional hasta llegar a $450.319,31, lo que asegura un piso de ingresos para ese segmento.
Las asignaciones familiares también registran cambios durante abril. El ajuste impacta en cada prestación y define nuevos montos por hijo según la categoría correspondiente:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo
- AUH por hijo con discapacidad: $445.003
- Asignación Familiar por Hijo: $68.341
- Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $222.511
El esquema de pago de la AUH incluye una retención parcial. El organismo deposita el 80% mensual y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta que certifica controles de salud y educación.
Quiénes reciben bono
El refuerzo económico apunta a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. El beneficio alcanza a quienes perciben haberes dentro del rango mínimo o por debajo del límite fijado por ANSES. El criterio de asignación establece que los titulares de jubilaciones mínimas cobran el bono completo de $70.000. El sistema también contempla casos intermedios con un esquema proporcional.
Los beneficiarios que superan el haber mínimo quedan fuera del adicional. El organismo aplica el refuerzo solo cuando el ingreso total no llega al tope definido para abril. El programa mantiene su estructura sin cambios respecto de meses anteriores. El objetivo central consiste en reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables dentro del sistema previsional.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI de cada titular. ANSES distribuye las fechas a lo largo del mes para cada tipo de prestación.
Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonan en las siguientes fechas:
- DNI 0: 10 de abril
- DNI 1: 13 de abril
- DNI 2: 14 de abril
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril
Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo siguen este esquema:
- DNI 0 y 1: 24 de abril
- DNI 2 y 3: 27 de abril
- DNI 4 y 5: 28 de abril
- DNI 6 y 7: 29 de abril
- DNI 8 y 9: 30 de abril
Las asignaciones como AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo comparten el mismo calendario que el primer grupo:
- DNI 0: 10 de abril
- DNI 1: 13 de abril
- DNI 2: 14 de abril
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril
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