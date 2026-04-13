ANSES ya deposita los haberes de abril con aumento y bono

Conocé las fechas asignadas según terminación de DNI de acuerdo al esquema de pagos informado por el organismo.

El organismo indica que cada titular puede consultar su fecha y medio de cobro en la plataforma mi ANSES, con acceso mediante CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) activó el esquema de pagos de abril con actualización en todas las prestaciones. El organismo aplica un incremento de 2,90% en jubilaciones, pensiones y asignaciones , en línea con el índice de inflación informado por el INDEC.

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El refuerzo económico continúa durante este mes para los sectores de menores ingresos. El Gobierno mantiene un bono extraordinario de $70.000 para haberes mínimos , lo que eleva el ingreso total de un grupo amplio de beneficiarios.

El sistema previsional incorpora una suba mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor de dos meses previos. La normativa vigente establece que los aumentos se calculan según la inflación reciente , en este caso con el dato de febrero.

Los valores actualizados para jubilaciones y pensiones quedan definidos con el adicional extraordinario incluido. Los montos principales se organizan de la siguiente manera:

El esquema contempla una compensación adicional para ingresos bajos. Los haberes que no alcanzan el tope establecido reciben un bono proporcional hasta llegar a $450.319,31 , lo que asegura un piso de ingresos para ese segmento.

Las asignaciones familiares también registran cambios durante abril. El ajuste impacta en cada prestación y define nuevos montos por hijo según la categoría correspondiente:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo

AUH por hijo con discapacidad: $445.003

Asignación Familiar por Hijo: $68.341

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $222.511

El esquema de pago de la AUH incluye una retención parcial. El organismo deposita el 80% mensual y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta que certifica controles de salud y educación.

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Quiénes reciben bono

El refuerzo económico apunta a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. El beneficio alcanza a quienes perciben haberes dentro del rango mínimo o por debajo del límite fijado por ANSES. El criterio de asignación establece que los titulares de jubilaciones mínimas cobran el bono completo de $70.000. El sistema también contempla casos intermedios con un esquema proporcional.

Los beneficiarios que superan el haber mínimo quedan fuera del adicional. El organismo aplica el refuerzo solo cuando el ingreso total no llega al tope definido para abril. El programa mantiene su estructura sin cambios respecto de meses anteriores. El objetivo central consiste en reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables dentro del sistema previsional.

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Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI de cada titular. ANSES distribuye las fechas a lo largo del mes para cada tipo de prestación.

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonan en las siguientes fechas:

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo siguen este esquema:

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Las asignaciones como AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo comparten el mismo calendario que el primer grupo: