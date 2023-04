"Emily no se mató, la mataron", dijo una amiga de la brasileña que murió al caer de un sexto piso en Retiro

Brenda, amiga de Emmily Rodrigues Santos Gomes (26), contó al programa “Quien cuando donde” del canal A24 que la joven, el día de su muerte, fue al departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente (52) “engañada claramente por Juliana (37), porque era amiga. Porque si a Emmily la invitaban a un after y no conocía a nadie, no iba a ir”.