El padre de Elon Musk donaría esperma a una empresa "para embarazar a mujeres de clase alta"

Cuál es el plan de Errol Musk

“No me han ofrecido dinero, pero me han ofrecido viajes en primera clase y alojamiento en un hotel de cinco estrellas, y todo ese tipo de cosas”, aclaró Errol Musk en la misma entrevista.

"¿Y regalaría su esperma?", le preguntó The Sun. “Bueno, ¿por qué no?”, fue la respuesta del padre del hombre más rico del mundo.

Errol constantemente ha declarado que está ansioso por tener más hijos, ya que “lo único para lo que estamos en la Tierra es para reproducirnos. Si pudiera tener otro hijo, lo haría. No veo ninguna razón para no hacerlo”. “Si hubiera pensado en ello, Elon o Kimbal no existirían”, resaltó.

Aunque no dio el nombre de la empresa, el sudafricano tiene un plan en mente tras la propuesta ofrecida.

El padre de Elon Musk tuvo un bebé con su hijastra

Recientemente, Errol Musk reveló que tuvo una hija, pero la noticia tiene un detalle particular. Se trata del segundo bebé que tiene con su hijastra Jana, de 35 años, a quién crió desde los cuatro años.

"Solo estamos en la Tierra para reproducirnos", lanzó Errol Musk al confirmarle a The Sun la noticia. El hombre de 76 años tuvo a esta segunda hija en 2019, mientras que su primer hijo con Jana nació en 2017.

Musk confirmó que el embarazó no fue planeado y que no vive actualmente con la madre de los niños. Al citar los motivos por los cuales ya no conviven mencionó la diferencia de 41 años entre ambos: "No es práctico. Es lindo por un tiempo pero después la diferencia se hace notar".