Escándalo en Lomas de Zamora: alumnos usaron IA para crear imágenes falsas de compañeras desnudas + Agregar ámbito en









Se trata de alumnos de tercer año que habrían mantenido contacto con otros colegios y sitios porno para vender el material. Los implicados serían al menos cuatro alumnos y habrían usado fotografías de cerca de 40 compañeras.

Sucedió en el Colegio Modelo Lomas, donde padres y alumnos se congregaron para pedir medidas urgentes. Gentileza: La Nación

Un colegio privado de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, está envuelto en una polémica luego de que alumnos crearan imágenes íntimas de sus compañeras con inteligencia artificial para venderlas en sitios para adultos. Estudiantes y padres se presentaron en la institución en señal de protesta y piden medidas urgentes, ya que aseguraron que el establecimiento "sabe hace un mes" del episodio.

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Se trata del Colegio Modelo Lomas, sobre el que se hizo una denuncia por la creación, difusión y venta de imágenes falsas de alumnas modificadas con IA. Los implicados serían al menos cuatro alumnos de tercer año, quienes habrían participado de un grupo en el que se compartía este tipo de contenido.

Las imágenes habrían sido creadas a partir de fotografías de cerca de 40 alumnas del colegio y luego difundidas en distintas páginas y plataformas de contenido pornográfico.

Lomas de Zamora: alumnos usaron IA para generar imágenes íntimas de compañeras y venderlas Ante la situación, estudiantes y familiares se concentraron en la puerta del establecimiento pidiendo respuestas y medidas. Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la primera reacción del colegio ante el episodio, solo basada en una nota en el cuaderno de comunicaciones.

Así, las familias piden averiguar cómo se obtuvieron las fotografías, quiénes participaron de la creación y difusión del material y qué medidas se tomarán. La mamá de una de las alumnas damnificadas contó a TN que se enteraron de la situación a partir de los propios estudiantes y que "supuestamente el colegio lo sabe desde hace un mes": "En vez de llamarnos, decidió encubrirlos, ocultar esta información, que es gravísimo lo que pasó”, sostuvo la mujer.

Así, las familias piden averiguar cómo se obtuvieron las fotografías, quiénes participaron de la creación y difusión del material y qué medidas se tomarán. Diario Conurbano Según el relato de la madre, ese material luego era vendido por los adolescentes, quienes "lo compartían con otros colegios de las zonas, también lo subieron en páginas porno con nombre y apellido de las chicas, hacían catálogos”. Además, la mujer dio detalles sobre la herramienta utilizada: “Lo hacían con una IA que no se usa normalmente, una paga. Había una logística para realizar esto que es hasta perverso, con sus propias compañeras”. Las familias buscan determinar ahora hasta dónde llegó la difusión de las imágenes y quiénes tuvieron acceso al material. “Pedimos una reunión y nos dijeron que no nos iban a atender porque no tenían tiempo. Pedimos que por la gravedad de la situación seamos atendidos ya”, relató la mujer. La reacción del colegio: le pedían a las alumnas que se callen La madre también cuestionó la forma en la que se habría manejado la situación con las alumnas, ya que sostuvo que "el colegio les decía que se callen mientras ellas lloraban por los recreos" y agregó: “Es un peligro. Un colegio no te está comunicando lo que está pasando, ¿cómo puedo así ayudar a mi hija? Si le pasaba algo en el medio, nunca íbamos a saber el por qué”. El reclamo de los padres y estudiantes derivó en nuevas acciones por parte del colegio durante las últimas horas. Según informó la familia, este miércoles se desarrolla una reunión entre padres, autoridades de la institución y representantes distritales de Educación.