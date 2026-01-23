¡Atención conductores!: Las multas por falta de elementos de seguridad ya superan los $180.000 en 2026

Es fundamental cumplir con las reglamentaciones establecidas por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 para evitar sanciones y multas.

Con el inicio del verano y las vacaciones, miles de argentinos comienzan a viajar en auto hacia distintos destinos turísticos del país o de países vecinos.

Además de chequear el estado mecánico del vehículo y contar con la documentación necesaria en regla, es crucial respetar lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 , que consta de las condiciones obligatorias para circular por rutas nacionales y provinciales.

Uno de los elementos de seguridad exigidos es el matafuego. Aunque cumple un rol clave ante un eventual incendio, suele ser uno de los componentes más descuidados por los conductores. Circular sin un matafuego reglamentario, con la carga vencida o descargado puede acarrear multas que superan ampliamente el valor del propio equipo.

Un matafuego de 1 kilo, apto para vehículos de hasta 1.500 kilos, cuesta alrededor de $36.000. Para asegurar su correcto funcionamiento, se recomienda realiza r una recarga anual, cuyo valor ronda entre los $10.000 y $15.000. El envase, además, puede mantenerse en condiciones óptimas por un período de hasta 20 años.

Además del matafuego, la normativa establece que es obligatorio contar con otros elementos de seguridad. Entre ellos se encuentra el chaleco reflectivo, que tiene un costo aproximado de $4.900 , y el juego de dos balizas triangulares con soporte para mantenerse en posición vertical, cuyo precio ronda los $6.000.

Sin embargo, en la Provincia de Buenos Aires, la multa mínima por no contar con el equipo tiene un valor de $54.210, y la máxima de $180.700, lo que marca una diferencia considerable entre el valor de los equipos requeridos y las sanciones por no portarlos.

Unidades Fijas: cómo se calcula el valor de las multas en la Provincia

En la Provincia de Buenos Aires, las multas se calculan según un sistema de unidades fijas, con un valor de $1.807 por cada unidad que se cobre, dependiendo de la infracción.

Por ejemplo, la multa por circular sin un matafuego en condiciones puede ubicarse entre 30 y 100 unidades fijas. Teniendo en cuenta que en enero de 2026 cada unidad fija tiene un valor de $1.807, la sanción económica puede resultar considerable.

¿Cuánto cuesta hoy un kit de seguridad reglamentario?

En el mercado se consigue un kit completo que incluye matafuego, chaleco reflectivo, balizas, botiquín de primeros auxilios, carta de remolque y guantes de seguridad, con precios que van desde los $60.000 hasta los $75.000.

Si bien implica una inversión inicial, resulta significativamente más económico que las multas que pueden aplicarse en un control vial por no contar con estos elementos obligatorios.