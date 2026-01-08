Feriados 2026: enero tiene un fin de semana largo que nadie conoce y pocos lo aprovechan

En el mapa de feriados, no todo pasa por el calendario nacional: también existen fechas que dependen de cada municipio y que, si caen pegadas al viernes, abren un respiro inesperado. En términos de organización del descanso, eso se parece a un “microferiado” que puede cambiar planes y escapadas.
En enero de 2026, una de esas fechas queda a fin de mes y arma un fin de semana largo para un grupo puntual. El dato suele pasar de largo porque no aparece en los listados más difundidos, pero puede servirle a quien mira el almanaque con un poco más de lupa.
Por qué es feriado el 30 de enero de 2026
El 30 de enero de 2026 se decreta como feriado local por aniversario fundacional en Florencio Varela. La conmemoración recuerda el origen de la ciudad y se vive con actividades propias de cada comunidad, desde actos institucionales hasta festejos barriales.
La clave está en el alcance: no se trata de un descanso para todo el país, sino de una fecha que impacta en la zona donde rige. Además, en este tipo de calendarios se contempla que, si la fecha coincide con sábado, domingo o un feriado nacional, suele pasar a considerarse día no laborable, según el criterio administrativo que se aplica en cada caso.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
