Feriados 2026: enero tiene un fin de semana largo que nadie conoce y pocos lo aprovechan

A fin de mes se activa un feriado que muchos no tienen en el radar y, con un buen calendario, puede transformarse en un descanso extra.

Hay feriados que no salen en los listados más populares, pero pueden cambiarte la semana y regalarte un descanso que pocos ven venir. Freepik

En el mapa de feriados, no todo pasa por el calendario nacional: también existen fechas que dependen de cada municipio y que, si caen pegadas al viernes, abren un respiro inesperado. En términos de organización del descanso, eso se parece a un “microferiado” que puede cambiar planes y escapadas.

En enero de 2026, una de esas fechas queda a fin de mes y arma un fin de semana largo para un grupo puntual. El dato suele pasar de largo porque no aparece en los listados más difundidos, pero puede servirle a quien mira el almanaque con un poco más de lupa.

FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg Un aniversario fundacional mete un corte en la rutina y abre la puerta a un fin de semana largo para quienes miran el calendario con lupa. Pixabay Por qué es feriado el 30 de enero de 2026 El 30 de enero de 2026 se decreta como feriado local por aniversario fundacional en Florencio Varela. La conmemoración recuerda el origen de la ciudad y se vive con actividades propias de cada comunidad, desde actos institucionales hasta festejos barriales.

La clave está en el alcance: no se trata de un descanso para todo el país, sino de una fecha que impacta en la zona donde rige. Además, en este tipo de calendarios se contempla que, si la fecha coincide con sábado, domingo o un feriado nacional, suele pasar a considerarse día no laborable, según el criterio administrativo que se aplica en cada caso.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

