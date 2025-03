Feriados que alivian la rutina: el fin de semana largo antes de que finalice marzo

nunca mas 24 de marzo.avif El feriado del 24 de marzo es una día para la reflexión general

Los detalles del próximo 24 de marzo: ¿es feriado o día no laborable?

El 24 de marzo está establecido por ley como feriado inamovible en Argentina. Esto significa que es un día de descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores, salvo en sectores específicos que requieren cobertura permanente, como salud y seguridad. A diferencia de los días no laborables, no depende del empleador si se trabaja o no, sino que es una jornada de pausa respaldada por el Boletín Oficial de la Nación