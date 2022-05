El Papa Francisco será sometido a una infiltración de rodilla: "No puedo caminar"

Interrogado por AFP, fuentes vaticanas precisaron que el Papa argentino padece una artrosis de la rodilla derecha desed hace tiempo, que le ha afectado un ligamento, pero que no será sometido a cirugía.

La infiltración de rodilla es un procedimiento que consiste en inyectar directamente en la articulación algunos medicamentos con efecto antiinflamatorio, analgésico o regenerativo.

Francisco, que en marzo inició su décimo año de pontificado, ha tenido en las últimas semanas que pedir disculpas a los fieles que asisten a las audiencias por dar la bendición "sentado", debido a sus problemas en la rodilla derecha que le impiden estar de pie por mucho tiempo.

"Después los voy a saludar, pero hay un problema: esta pierna no va bien, no funciona, y el médico me ha dicho que no camine. A mí me gusta caminar, pero esta vez debo obedecer al médico", dijo Francisco al grupo de peregrinos llegados de Eslovaquia.

El Papa también tiene problemas crónicos de ciática, que le suelen causar dolores fuertes, y se sometió a una delicada operación de colon en julio de 2021.