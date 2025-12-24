La cara detrás de uno de los imperios de zapatos más importantes y multimillonarios de Asia: quién es Sheng Baijiao + Seguir en









Nacido en China, con una formación que permaneció mucho tiempo desconocida, pisó fuerte en la industria de la indumentaria.

Con su protagonismo en esta empresa, Baijiao supo ganar millones de dólares. Imagen: South China Morning Post

Sheng Baijiao es un empresario chino cuya trayectoria en el rubro del calzado lo llevó a acumular millones de dólares como líder de una de las redes de venta de zapatos más extensas de Asia. Es ampliamente reconocido por su rol en Belle International, la mayor cadena de zapatos para mujer en China, desde donde impulsó la expansión del negocio a través de miles de tiendas.

A lo largo de décadas, Sheng construyó su reputación como estratega empresarial en un mercado competitivo, consolidando su figura no solo como ejecutivo sino también como uno de los empresarios más influyentes del sector retail en China.

Sheng Baijiao Los directivos de la empresa Belle International Holdings en la presentación anual de balances de 2014 Imagen: South China Morning Post Quién es Sheng Baijiao y cómo se convirtió en millonario Sheng Baijiao nació en China en 1954 y, pese a que sus primeros años y formación educativa se mantienen en gran parte privados, su carrera profesional se volvió pública a partir de 1991, cuando se unió a Belle International Group, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado y artículos relacionados.

Desde sus inicios en la compañía, Sheng se destacó por su comprensión del mercado minorista y su capacidad para gestionar redes de distribución complejas, lo que fue fundamental para que Belle creciera hasta convertirse en el mayor minorista de zapatos para mujer en el país.

En 1998 jugó un papel clave en la creación de Staccato (HK), una marca que amplió la presencia de Belle en segmentos de mayor gama, consolidando así la diversificación de la oferta de la empresa. Bajo su liderazgo estratégico, Belle alcanzó aproximadamente un 22% del mercado interno de calzado femenino en China y, en 2007, concretó una oferta pública inicial en la Bolsa de Hong Kong que recaudó más de mil millones de dólares, marcando un hito en la historia de la compañía.

Cientos de millones: el patrimonio de Sheng Baijiao Según estimaciones de sitios especializados en riqueza global, Sheng Baijao tiene un patrimonio que ronda entre 780 millones y cerca de 1.000 millones de dólares, cifra que refleja tanto su extensa participación en Belle International Holdings como el éxito de sus decisiones estratégicas a lo largo de más de tres décadas. Su fortuna proviene en gran parte de las acciones y posiciones que mantuvo en Belle y sus subsidiarias, así como de su papel en la expansión de la red minorista hacia formatos más modernos y diversificados. Con miles de puntos de venta bajo el paraguas de Belle y una presencia consolidada en la industria del calzado en Asia, Baijiao se mantiene como una figura destacada en el mundo empresarial, incluso cuando los mercados y tendencias evolucionan rápidamente.

