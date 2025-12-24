ANSES prorrogó la presentación de la Libreta AUH: nuevo plazo y cómo hacer el trámite + Seguir en









La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y permitirá a los beneficiarios acceder al monto retenido del año anterior, además de cumplir con un requisito obligatorio para otros beneficios sociales.

La documentación acredita controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores y, desde este año, puede presentarse de manera íntegramente digital.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió el plazo para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al período 2025. La nueva fecha límite será el 31 de marzo de 2026, inclusive.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 382, publicada en el Boletín Oficial, y permitirá a los titulares de la AUH acceder al 20% del monto retenido durante 2024, cuyo vencimiento original estaba previsto para el 30 de diciembre de 2025.

Desde el Gobierno nacional explicaron que la prórroga se dispuso debido a que una cantidad significativa de beneficiarios aún no cumplió con la presentación de la Libreta, requisito obligatorio para la acreditación de los pagos retenidos.

En ese marco, la resolución sostiene que la extensión del plazo busca garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, asegurando el acceso efectivo a las prestaciones sociales previstas en la normativa nacional y en los tratados internacionales vigentes.

Para qué sirve la Libreta AUH La Libreta AUH es el documento que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores por los que se percibe la asignación. Su presentación es obligatoria y debe realizarse todos los años.

Además de habilitar el cobro del 20% retenido mensualmente, el trámite es un requisito indispensable para acceder a la Ayuda Escolar Anual, otro beneficio administrado por Anses. La obligación alcanza a madres, padres o responsables legales de menores de 18 años que perciban la AUH y se encuentren: Desempleados

Trabajando en la economía informal

Registrados como personal de casas particulares

Inscriptos como monotributistas sociales Modalidad digital: cómo presentar la Libreta Desde 2025, la Libreta AUH puede presentarse exclusivamente de forma digital, a través del portal mi ANSES o mediante la aplicación oficial del organismo. El procedimiento consta de una serie de pasos que deben cumplirse con precisión para evitar rechazos. Paso a paso para completar la Libreta AUH Ingreso al sistema Acceder a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Control del estado del trámite Ingresar en la sección Hijos > Libreta AUH para verificar si existen datos pendientes de salud, vacunación o educación.

Generación del formulario En caso de información incompleta, seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico. Esta es la única versión válida .

Certificación Imprimir el formulario en una sola hoja y llevarlo al centro de salud o a la institución educativa correspondiente para que sea completado, firmado y sellado.

Digitalización Tomar una fotografía clara del formulario sobre una superficie plana, con buena iluminación y las cuatro esquinas visibles. El archivo debe ser JPG y no superar los 3 MB .

Carga final Volver a ingresar a mi ANSES, acceder a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y completar la carga. El trámite queda confirmado una vez recibido el correo electrónico de validación.

Temas ANSES

AUH