Gustavo Salinas, presidente de Toyota: "Vamos a empezar a exportar el Toyota Hiace a Brasil"

P.: ¿Cómo impactó la devaluación en los autos importados?

G.S.: Todos los modelos que estamos importando, de Brasil o de Japón, todavía no recuperaron el costo de la devaluación. Los estamos vendiendo a pérdida.

P.: Pero la queja que se escucha de la gente es que los autos están caros

G.S.: Lo que pasa es que lo que nos ha caído a todos es nuestro nivel de ingreso. Es cierto que están caros para lo bajo que son los ingresos en dólares. Lamentablemente, lo que ha pasado se mira a la Argentina medida en dólares, en todos los aspectos, es que hemos terminado siendo una Argentina pobre. Si uno mira los valores de los autos, más allá de todo el efecto impositivo y lo demás, el gran problema que tenemos es que hay que recuperar los ingresos para que los vehículos vuelvan a ser accesibles. Los salarios no dejan de ser otro precio de la economía, Van a tener que ajustar para arriba también. El problema es lo último que terminar de ajustar. No podemos tener los ingresos en dólares más bajo de Latinoamérica. En algún momento se tiene que acomodar. No digo tener los más altos, pero al menos estar en la mitad.

P.: ¿Pero los autos no están caros también en dólares?

G.S.: Los precios nuestros, medidos en dólares constantes, por ejemplo de la Hilux, están ahora por debajo del promedio de los últimos 12 o 13 años. Cuando ese valor se lleva a pesos y se lo contrasta contra los ingresos, la ecuación que da es que nunca vas a poder comprar un vehículo.

Copia de Planta HIACE (1).jpg ''Hacia fin de año vamos a comenzar a exportar a Brasil. Tenemos una integración de piezas nacionales del 10% y vamos a pasar a 35% de autopartes regionales. Es un proyecto que se inicia para ir creciendo''.

P.: ¿Por qué se empezó el proyecto Hiace en una escala tan chica?

G.S.: Con Hilux hicimos algo parecido. Cuando empezamos con el proyecto en la Argentina, el tamaño de nuestra planta era hasta más chico de lo que es la planta de Hiace. Ese fue el esquema con el que hemos ido creciendo permanentemente. Tomamos 100 personas, empezamos con 4.000 unidades anuales y pensamos pasar a 10.000. Hacia fin de año vamos a comenzar a exportar a Brasil. Tenemos una integración de piezas nacionales del 10% y vamos a pasar a 35% de autopartes regionales. Es un proyecto que se inicia para ir creciendo. La idea es que vayamos incorporando más procesos y mayor volumen de unidades. La Hiace es un vehículo que se va a expandir en nuestra región por el tipo de uso que ofrece. Creemos que tiene un gran potencial de crecimiento en un segmento de vans que todavía no está explotado por completo en América Latina. Sin embargo, no está planeado batir récords de ventas. Toyota produce cada año un millón de Hilux a nivel mundial y sólo 100 mil Hiace. La idea en Argentina es ir aumentando de a poco el contenido local y alcanzar el máximo volumen posible para el mercado, tal como hicimos con la Hilux en su momento.

P.: Ustedes fueron una de las empresas que se sumó al bono (Bopreal) por la deuda para el pago de importaciones. ¿Cuál fue el motivo de aceptar ese mecanismo?

G.S.: Si tomamos en cuenta la participación de Toyota en la industria automotriz, realmente muy significativa a nivel de producción y de comercialización, obviamente en consistencia con eso estaba nuestro nivel de endeudamiento comercial que se había generado durante el año pasado. Habíamos llegado al final del año pasado en una situación muy delicada en materia de abastecimiento de piezas por este motivo y no sabíamos si íbamos a poder retomar la producción a la vuelta de las vacaciones. Ante esa situación y viendo las herramientas que estaban disponibles y a partir de un análisis muy profundo con la casa matriz, tomamos la decisión de suscribir el Bopreal como una manera de resolver nuestro problema de endeudamiento y apostando a la confianza en la Argentina y en el futuro. Es un tema que es un primer inicio para transitar a normalizar esa deuda comercial que es fundamental, sobre todo para poder continuar con las inversiones en el futuro, que es uno de los objetivos en el corto y mediano plazo.