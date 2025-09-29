SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de septiembre 2025 - 06:15

Haberes de IPS: ¿Quiénes son los jubilados que cobran este lunes 29 de septiembre?

El organismo previsional informó el calendario de pagos del mes para sus beneficiarios. Conocé los detalles.

El IPS (Instituto de Previsión Social) de la provincia de Buenos Aires es el organismo responsable de liquidar y pagar los haberes a jubilados y pensionados que dependen de dicha caja. Sus beneficiarios son aquellas personas que han aportado o prestado servicios bajo el régimen previsional provincial (y que no dependen únicamente de ANSES u otro régimen).

Según el cronograma oficial del IPS para septiembre de 2025, los pagos se realizarán los días 29 y 30 del corriente mes. Específicamente, el lunes 29 de septiembre cobran jubilados y pensionados cuyas terminaciones de DNI sean 0, 1, 2 o 3. Además, el organismo recordó que el vencimiento para retirar el monto por ventanilla será el 23 de octubre de 2025.

IPS: calendario de pagos del mes de septiembre 2025 para jubilados y pensionados

De acuerdo con el cronograma difundido por el IPS, el pago de los haberes de septiembre se realizará de la siguiente forma:

  • Lunes 29 de septiembre: Jubilados y pensionados cuyos DNI finalizan en 0, 1, 2 o 3. También se incluyen las pensiones sociales no contributivas para todas las terminaciones de DNI (0 a 9).

  • Martes 30 de septiembre: Jubilados y pensionados con DNI termine en 4, 5, 6, 7, 8 o 9.

Este esquema —dividir el pago en los dos últimos días del mes según la terminación del DNI— es habitual para el IPS.

