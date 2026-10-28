Declararon cinco testigos en el juicio por Loan Peña: quiénes son y qué detalles aportaron para la causa

Se trata de personas que presenciaron diversos procedimientos al comienzo de la investigación. Algunos están vinculados a acusados de la desaparición del menor.

El juicio por la sustracción y desaparición de Loan Peña se reanudó este miércoles, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes . Se presentaron cinco de los ocho testigos estimados para la jornada y brindaron detalles de los peritajes a vehículos, elementos que pertenecían al niño y la casa de su abuela, entre otros.

La lista original de testigos para hoy está compuesta por Rocío Clotilde Ayala; Matías Cardozo; Jesús Agustín Fernández; Fernando Rafael Atienza; Jorge Jonatan Lafuente; Edgar Maldonado; Darío Canteros y Yoana Parra. De todos ellos, los últimos tres se ausentaron.

Según explicaron desde la Secretaría del tribunal, Canteros vive en Buenos Aires y Parra argumentó no contar con los recursos para el traslado. En cuanto a Maldonado, se tomó la decisión de desistir de su convocatoria, según indicó el medio local El Litoral.

En el caso de Atienza, fue testigo de un análisis alrededor de prendas de interés en la causa, entre las que había ropa de Loan y otros menores. “Les colocaron un líquido y luego las envolvieron con papel aluminio. Se guardaron en bolsas separadas, todas con nombres diferentes”, detalló al iniciar la jornada.

Atienza presenció el análisis en los vehículos del matrimonio Pérez - Caillave y sostuvo que se realizó para “detectar huellas”.

“Eran una camioneta y dos autos. Nos explicaron cómo trabajaban los perros y nos dijeron que tenían que rastrear el ADN de Loan”, contó. En ese sentido, afirmó que se tuvieron resultados positivos por rastros de olor de Loan en el Ford Ka y en la camioneta Ranger, ambos de Pérez y Caillava.

Cuando llegó el momento de Cardozo, quien también presenció los análisis de los vehículos del matrimonio Pérez-Caillava, indicó que los peritajes se hicieron con el compuesto químico luminol: “Me dijeron que buscaban rastros de sangre”, detalló y amplió que tras el procedimiento vio un brillo azulado “en la parte de atrás del auto y en la cajuela de la camioneta”.

La búsqueda por aire y los reclamos por la desaparición de Loan: qué dijeron los testigos Lafuente y Ayala

El subcomisario Lafuente es parte de la Dirección de Drones de la Policía de Corrientes y fue convocado el 16 de junio de 2024 —tres días después de la desaparición— para realizar la búsqueda por aire. "Sobrevolamos la casa de la abuela, el punto 0. También se armó una base sobre la ruta y se recorrió un basural municipal donde habían elementos quemados”, explicó y agregó que no se vio "nada que resultara de interés".

La hipótesis que le dieron al llegar fue que "se estaba buscando a un niño perdido”. Luego, sobre su vínculo con el comisario imputado Walter Maciel, explicó que se trató de una relación escueta, pero lo notó "preocupado" por la desaparición: “Nosotros recibíamos directivas de la cúpula mayor”, comentó.

Por último, la testigo Ayala es una vecina que participó en marchas de reclamos por la desaparición de Loan. Según declaró, luego de esas movilizaciones, recibió un mensaje de Nicolás "El Americano" Soria.

El subcomisario Lafuente informó que se sobrevoló la casa de la abuela del niño y que no se vio "nada que resultara de interés". X

"Me dijo que quería saber la verdad sobre Loan, desconozco por qué me habló a mí, pero me pidió encontrarnos", aseguró y detalló que se vieron en una plaza de 9 de Julio, donde el imputado se presentó como "El Americano".

En un momento del testimonio, y ante el pedido del fiscal Carlos Schaeder para refrescar la memoria, se leyó la declaración que dio la testigo en 2024 en el Juzgado de Goya. “Él (Soria) se presentó y me mostró una identificación de la DEA con su foto. No me pareció creíble, algo no me cerraba”, sostuvo en su momento y lo ratificó en la audiencia.

En otro tramo, la testigo también habló de dos de los imputados por entorpecer la causa: Alan Cañete y Elizabeth Cutaia. A través de la lectura de su declaración de 2024 dijo: “Una sola vez los ví en persona, fue en la casa de la familia (de Loan), pero la señora Cutaia era medio intratable, maleducada”.