Encontraron muerta a Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes + Agregar ámbito en









La Justicia investiga un posible femicidio y analiza pruebas clave, entre ellas prendas quemadas halladas cerca de la escuela rural donde trabajaba la mujer.

La docente rural de 52 años Nancy Godoy fue encontrada sin vida este miércoles en Esquina.

Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que era buscada desde principios de octubre en Corrientes, fue encontrada sin vida este miércoles en Esquina. Por el caso hay cinco personas detenidas y la principal hipótesis de los investigadores apunta a un posible femicidio. La noticia se conoció mientras avanzaba la investigación.

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Uno de los hallazgos más recientes se produjo en una precaria construcción donde dormía Irineo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, ubicada junto a la escuela rural en la que trabajaba Godoy. Allí encontraron prendas quemadas, entre ellas una campera que podría haber pertenecido a la docente, además de cuchillos. Los elementos deberán ser analizados para determinar si tienen relación con el caso.

La construcción se encuentra a menos de 200 metros de la Escuela Rural N.º 626, en el paraje El Malezal. Según la investigación, Zarza está señalado por los fiscales como presunto autor material del crimen. También fueron imputadas otras personas que tenían contacto con la docente o participaban en sus traslados hasta el establecimiento educativo.

En total, cinco personas quedaron involucradas en la causa, aunque con distintas imputaciones. Zarza y Felipe Sandoval están acusados de participar en el presunto homicidio, mientras que Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas también permanecen detenidos. Por su parte, Ernesto Ezequiel Bordón, quien fue el primer sospechoso arrestado, está imputado por falso testimonio.

La búsqueda de Nancy Godoy en Corrientes La desaparición de Godoy había generado preocupación entre sus familiares, ya que la mujer solía permanecer durante la semana en la escuela debido a las dificultades para trasladarse por los caminos rurales. Había sido vista por última vez el 6 de octubre y, tras perder contacto con ella, sus allegados iniciaron una búsqueda que derivó en una investigación judicial.

Desde entonces, los operativos se concentraron en campos, bañados y otros sectores de difícil acceso. Los rastrillajes contaron con efectivos policiales, perros entrenados, drones y personal a caballo. Además, los investigadores buscan reconstruir los últimos movimientos de la docente y analizar los teléfonos celulares secuestrados para encontrar información que permita esclarecer lo ocurrido. La causa está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, quienes sostienen como principal hipótesis que se trató de un femicidio. Ahora, con el hallazgo del cuerpo, será fundamental establecer cómo ocurrió el crimen y determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados. Las pruebas reunidas y los resultados de los peritajes serán claves para avanzar en el proceso judicial.

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