Homenaje al prócer argentino: inauguraron un mural de Favaloro a metros de la fundación

Realizada enteramente con aerosoles y en solo una semana , la obra fue inaugurada el pasado lunes. Sin embargo, no es la primera vez que Bagnasco retrata al "prócer argentino". Cuando le llegó la propuesta de realizar este mural, estaba en en Miami , pintando a Favaloro en Wynwood, un barrio icónico y lleno de arte al aire libre.

WhatsApp Image 2023-05-24 at 12.18.30.jpeg

"Siempre pensé el retratarlo en alguna pared de Buenos Aires, pero nunca, hasta ahora, se me había dado la posibilidad", explicó. “Cuando comenzó el Mundial, yo me fui para Miami y todos esperaban que pintara a Messi o Maradona. Pero la gente me decía que pintara a Favaloro”, relató el artista.