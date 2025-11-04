Desmantelaron una banda que clonaba tarjetas de crédito







El imputado se hacía pasar por agente de viajes y se le encontraron equipos de tecnología, herramientas de precisión y máquinas de copiado. El caso lo tiene la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes de la Ciudad.

Un damnificado aportó datos de otras siete personas que también habían adquirido pasajes. Policía de la Ciudad

Una usina de clonado de tarjetas de crédito fue desmantelada. El imputado se hacía pasar por agente de viajes y vendía pasajes aéreos, entradas a eventos y otros servicios a bajo costo, que los pagaba en paralelo con las tarjetas que clonaba.

En el marco de una investigación penal de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes de la Ciudad, a cargo de Miguel Ángel Kessler, se realizó un allanamiento en un domicilio particular ubicado en Ituzaingó donde funcionaba una completa usina de clonación de tarjetas de crédito y débito.

En el lugar se encontraron más de 100 plásticos de tarjeta, algunas en blanco, otras parcialmente impresas con números y otras ya con los datos de diferentes personas que no poseían ningún tipo de vínculo con los residentes del domicilio allanado.

Además, se encontraron equipos de tecnología, herramientas de precisión y máquinas de copiado y transferencia de datos en bandas magnéticas. El caso tuvo inicio a partir de la denuncia de un hombre por consumos desconocidos en su tarjeta de crédito, entre ellos un pasaje aéreo adquirido con los datos de su tarjeta en la plataforma ALMUNDO con destino a Brasil, que resultó ser la clave para llegar al imputado.

Gracias a la investigación se pudo establecer la aerolínea que emitió el vuelo, los datos usados al momento del pago y los datos del pasajero, que fue identificado y convocado por la fiscalía. Al ser preguntado por el hecho, el hombre dijo que lo adquirió a través de una persona que contactó por WhatsApp y que decía ser agente de viajes con precios muy económicos.

Los otros afectados Además, aportó datos de otras siete personas que también habían adquirido pasajes con este “agente de viajes y que también fueron convocados a la fiscalía. De esta manera se pudo develar lo que realmente sucedía: el hombre imputado contactaba a clientes, vendía servicios a costos económicos y paralelamente los pagaba con tarjetas clonadas. A partir de los elementos secuestrados, la fiscalía continuará la investigación a fines de ubicar a otras posibles víctimas y/o colaboradores del principal sospechoso, que quedó imputado por defraudación mediante el uso de tarjetas de crédito.