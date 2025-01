Intensa búsqueda de un joven que desapareció en el Río de la Plata: lo arrastró la corriente

Su padre, Cristian, dio aviso a las autoridades luego de que los acompañantes del joven le alertaran de lo ocurrido. Bajo esa línea, reveló el mensaje que le había enviado su hijo: "Estoy navegando, pá. Vuelvo más tarde a casa". Además, relató como fue el momento en que se enteró: "Me llaman desde el teléfono de mi hijo y era la novia que me dijo: 'Martín se tiró al agua y no sale', contó. "Había mucho viento, no se escuchaba mucho".