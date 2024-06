Interpol emitió una alerta amarilla por la desaparición de la niña en Pilar: sospechan que está en Chile

En los últimos días, el caso de la menor se hizo conocido a través de una gran difusión en las redes sociales y llegó a los medios. Julieta desapareció cuando estaba en manos de su madre, quien no poseía la tenencia por antecedentes penales.

julieta scazzino interpol.jpg El pedido de búsqueda de Interpol.

La desaparición de la nena de 7 años en Pilar

El papá de Julieta Scazzino obtuvo la tenencia de la nena luego de una acción legal en contra de la mamá por los delitos de robos, hurtos y consumo de drogas. "El papá está desesperado, la mamá tiene causas penales. Él es un laburante sin antecedentes que busca a su hija y tiene el cuidado personal", señaló la abogada Claudia Zakhem.

Además, explicó que la niña solo la veía los fines de semana y la llevaba al colegio los lunes, pero ese 15 de abril, el día de la desaparición, no asistió al colegio. Por esa razón, comenzaron las sospechas de que la madre se la llevó a Chile y se confirmó a la Justicia que el supuesto viaje no fue consentido no por su padre ni por el juez familiar.