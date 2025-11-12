Impactante incendio en un edificio de Caballito por una fuga de gas







El hecho sucedió pasadas las 18 horas en las calles Formosa y Riglos. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar para controlar el fuego.

Un fuerte incendio en un edificio alarmó a los vecinos de Caballito.

Por un escape de gas, hubo un incendio en un edificio en Caballito este miércoles, entre las calles Formosa y Riglos. Los bomberos ya están trabajando en el lugar para controlar las llamas y también se acercó la ambulancia. Mientras tanto, las autoridades dispusieron un operativo preventivo mientras avanzan las pericias para determinar las causas y los habitantes del inmueble fueron evacuados.

En principio, las primeras averiguaciones señalan que el fuego no comenzó dentro del edificio sino en un arreglo que se estaba realizando en la vereda, donde hubo un escape de gas. Las llamas se propagaron rápidamente y alarmaron a los residentes, aunque no se reportaron heridos ni explosiones.

Resta determinar si hubo una falla en el caño de gas o si el fuego comenzó producto de una maniobra incorrecta durante los trabajos de mantenimiento. En principio, fuentes del operativo sospechan que se trató de un escape durante una reparación externa provocó el siniestro.

El hecho sucedió pasadas las 18 horas y, por el momento, el fuego sigue avanzando. El tránsito vehicular en la cuadra quedó interrumpido mientras se evaluaba el riesgo de expansión.

incendio-en-caballito_TpHhtE4K Incendio en las instalaciones de un hipermercado destruido por las inundaciones en Bahía Blanca Este martes, un hecho similar tuvo lugar en Bahía Blanca: un incendio se desató en el recientemente inaugurado Hiper de la Cooperativa Obrera. Por causas que todavía de desconocen, se prendió fuego una parte de las instalaciones ubicadas en Guatemala al 500.

De acuerdo con la información que trascendió, el fuego se habría originado en el sector de la cocina y alcanzó el techo. “Dicen que fue en la parte de la chimenea de la cocina que da al techo; se ve que eso se ha calentado y esa parte fue donde agarró fuego”, explicó Alejandro Olea, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio. El dirigente confirmó que todos los empleados fueron evacuados a tiempo y que, además de los daños materiales, solo dos vigiladores sufrieron una leve inhalación de humo, aunque se encuentran fuera de peligro.

