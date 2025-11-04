El desgarrador testimonio de la madre de Cecilia Strzyzowski: "Mi hija se transformó en hollín"

“La estuve llamando toda la mañana y me desesperé", mencionó Gloria Romero. A su vez, se describió como "quebrada" al momento de hablar en el juicio.

Gloria recordó cómo fue el día que la llamó a Cecilia y ella dejó de contestar.

En un nuevo avance del juicio de Cecilia Strzyzowski , su madre brindó un desgarrador testimonio sobre cómo terminó su hija. "Mi hija se transformó en hollín", fueron las palabras que brindó Gloria Romero luego de regresar a Chaco para declarar en el juicio contra su exyerno César Sena y sus padres.

“Fue terrible, porque el viernes estábamos declarando, y de repente se oponen y la cortan, ni siquiera me explicaron por qué se cortó. Y el lunes no arrancó bien, empezaron a circular los audios, ahí me quebré al escuchar la voz de alegría de mi hija, la sonrisa de mi hija, cómo se reía, fue muy duro para mí", empezó relatando sobre el juicio.

A su vez, Romero se describió como "quebrada" al momento de hablar pero aclaró que "hizo lo que pudo para reponerse": "Y aun así, viéndome cómo estaba, las defensoras fueron a hostigarme directamente”.

“La estuve llamando toda la mañana, porque la perrita de ella, que estaba a mi cuidado, empezó a aullar (...) me desesperé y llamaba, llamaba, pero nadie me contestaba, era raro" , siguió Romero.

Después agregó que le llamó la atención que "no hubiera ninguna foto, y Cecilia sacaba siempre fotos. Y después me dice recién a la noche del otro día, del sábado, que tiene roto el teléfono. Pero si tenía roto el teléfono, Cecilia hubiera agarrado el de César y me hubiera hecho una videollamada”, comentó.

Sobre el juicio se sinceró acerca de que tiene "esperanza" de que se haga justicia y de que no vuelva a pasar "que otra madre tenga que ir a tocar el hollín de su hija, que su hija se transformó en hollín”.

Juicio de Cecilia Strzyzowski: declaró el exnovio y reveló que César Sena la atacó un mes antes del femicidio

Ronan Amarilla, el exnovio de Cecilia Strzyzowski declaró durante largo rato en la mañana de este lunes ante el tribunal que juzga al Clan Sena en Chaco. Contó que, un mes antes del femicidio, César Sena había agredido físicamente a la joven dentro de una camioneta. Durante su testimonio, el testigo presentó chats con la víctima que revelan episodios de violencia y el miedo que ella sentía por la familia Sena.

Durante su declaración, que se extendió por varias horas, el joven presentó las conversaciones que mantuvo con Cecilia días antes del crimen, además de un intercambio posterior a su desaparición. Esos mensajes probarían que, tras el femicidio, César Sena se hizo pasar por ella a través de su teléfono celular.

Ronan Amarilla estuvo en una relación romántica con Cecilia Strzyzowski entre 2020 y 2021, antes de que ella conociera a César Sena. Aunque habían terminado, siguieron siendo amigos y hablaban con frecuencia.