El organismo regulador solicitó información a MetroGAS y realizó constataciones técnicas en la zona. Busca reconstruir lo ocurrido, establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Explosión en Remedios de Escalada: el ENReGE inició peritajes para determinar las causas del estallido.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) inició de oficio los peritajes técnicos para esclarecer la explosión ocurrida el viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada , partido bonaerense de Lanús , que provocó la muerte de una persona y dejó varios heridos.

A pocas horas del incidente, el organismo envió una nota formal a la distribuidora MetroGAS para solicitar información detallada sobre lo sucedido. Entre los requerimientos, pidió el plano de la red con la ubicación de la rotura, las tareas que se estaban realizando en ese momento y el último registro de odorización del gas en la zona.

También solicitó precisiones sobre las medidas adoptadas para asegurar el área afectada, las constancias del Plan de Prevención de Daños, el seguimiento de la obra y el historial de incidentes registrados durante el año.

En paralelo, equipos técnicos del ENReGE realizaron constataciones en el lugar de la explosión . Para completar esas tareas, será necesario retirar los escombros de la zona afectada, de manera que los especialistas puedan acceder a los pozos de la obra.

El organismo regulador solicitó información a MetroGAS y realizó constataciones técnicas en la zona. Busca reconstruir lo ocurrido, establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Con la información reunida, el organismo buscará reconstruir la secuencia de los hechos, determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan. Los resultados de los peritajes quedarán a disposición de la Justicia.

Por último, el ENReGE expresó su pesar por el fallecimiento de una persona y manifestó su acompañamiento a la familia, a los heridos y a todos los vecinos afectados por el episodio.

Una nueva denuncia por una posible fuga de gas a tres cuadras de la explosión

La preocupación de los vecinos de Remedios de Escalada volvió a crecer el último domingo, cuando residentes de una cuadra alertaron sobre una posible pérdida de gas en un medidor, a apenas tres cuadras del lugar donde se había producido la explosión dos días antes.

El episodio comenzó cuando un vecino realizó una prueba casera con detergente sobre un medidor y observó la formación de pequeñas burbujas, lo que despertó sospechas sobre una posible filtración. Tras comunicarse con MetroGAS, algunas familias recibieron la indicación de evacuar sus viviendas de manera preventiva.

Personal policial y de Defensa Civil intervino en el lugar para atender la situación. "Hicieron la prueba con el detergente y salía burbuja, así que llamamos y nos dijeron que evacuemos", relató una vecina.

El nuevo episodio generó inquietud entre los habitantes de la zona, que todavía atravesaban las consecuencias del estallido. "No podemos vivir con este miedo, con esta inseguridad, no sabemos si nos va a explotar una casa, un negocio", expresó otro residente.