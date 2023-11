La esposa de Lotocki habló sobre los días del cirujano en la cárcel

En cuanto a la actualidad de Lotocki , quien se encuentra detenido en Ezeiza , Favarón contó que ella suele realizar visitas: “Lo veo y espero los días para verlo, y preparo cosas para llevarle. Decir que está bien es una mentira, pero se mantiene mentalmente fuerte ”. “No estuvo en un hospital psiquiátrico, no lo apuñalaron, no intentó apuñalarse, ni se autolesionó. Ni nada de lo que dijeron en la televisión ”, agregó.

“Yo no estoy pasando un buen momento, pero hasta en los peores momentos, con más o menos angustia, estoy tranquila y no tengo motivos para no estarlo”, aseguró, al ser consultada por su estado.

Las declaraciones sobre Silvina Luna

Durante la entrevista, Favarón se refirió al caso Silvina Luna. “Creo que lo dijo Aníbal, la abogada y yo también, y es lo que está en los expedientes. Silvina cuando vino por primera vez allá en 2011 era una paciente joven, sana, que ya tenía cirugías previas, no era en ese momento su primera cirugía, cuando vino a ver a Aníbal la primera vez ya tenía cirugía en los glúteos”, comentó.

“Yo tuve una relación con Mariano Caprarola, y no creas que no me duele, pero me parece que vincular la muerte porque fue paciente de Aníbal en algún momento me parece una irresponsabilidad total, porque Mariano fallecío en un centro médico haciéndose una cirugía urológica, de un shock hemorrágico. Adelantarnos y vincularlo con Aníbal no lo voy a permitir porque yo lo conocía a Mariano, lo conocía bastante, compartíamos varias cosas”, concluyó, tratando de desvincular al cirujano de las dos muertes más conocidas de las que se lo acusa.