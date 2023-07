La impactante historia del astronauta latino de la NASA que lleva 9 meses atrapado en el espacio

El problema principal ocurrió en diciembre de 2022 y fue una fuga de refrigerante en la cápsula Soyuz, sin embargo, el ex teniente coronel de los Estados Unidos, se muestra optimista ante una posible resolución. “Si vuelvo antes estaré feliz por estar con mi familia, que siempre me ha apoyado y es muy positiva. Todos me dijeron que iba a salir bien”, expresó

Mientras se encuentra esperando, Rubio actualmente se dedica a los experimentos científicos, entre ellos cultivos hidropónicos y aeropónicos. El propósito de este experimento es aprender como crecen las plantas, para así, lograr aumentar las reservas de comida para futuras expediciones a la Luna y Marte.

¿Quién es el astronauta de la NASA Frank Rubio?

Frank Rubio es un astronauta de la NASA, fue seleccionado como miembro en 2017. Antes de su selección Rubio era médico y Teniente Coronel del Ejército de los Estados Unidos. Especializado en medicina de emergencia y medicina de vuelo, ha servido como cirujano de vuelo en aviones y helicópteros del Ejército. En su trabajo como piloto de helicópteros voló más de 1.100 horas, incluidas más de 600 de combate durante despliegues militares en Bosnia, Afganistán e Irak.

Aunque es un ciudadano estadounidense, pasó gran parte de su infancia en El Salvador, de donde es originaria su familia. Previo a todo el revuelo de su larga estadía en el espacio, el nombre de Frank Rubio ya estaba en la mira por ser el astronauta centroamericano que se contempla para la próxima Misión Artemis de la NASA en la que se busca regresar a la Luna.