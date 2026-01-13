Venezuela: familiares acampan frente a las cárceles y reclaman la liberación inmediata de todos los presos políticos

Los reclamos tienen lugar más de una semana después de la destitución de Nicolás Maduro. Exigen información y mayor velocidad en el proceso.

Familiares de presos políticos instalaron durante la noche del lunes un campamento frente a la cárcel de El Rodeo I , en las afueras de Caracas , para exigir que se concrete la liberación de detenidos anunciada por el régimen encabezado por la mandataria interina Delcy Rodríguez . La medida se tomó ante la lentitud del proceso y la ausencia de información oficial clara.

Decenas de familias llegaron al penal luego del anuncio realizado el jueves pasado, cuando las autoridades prometieron la excarcelación de un “número importante” de personas detenidas por motivos políticos tras el derrocamiento del exdictador Nicolás Maduro en una operación estadounidense.

Desde entonces, permanecieron en el lugar, pasaron varias noches a la intemperie o dentro de vehículos , soportaron bajas temperaturas y denunciaron la falta de custodia policial en una zona que consideran riesgosa.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que el proceso alcanzó las 116 excarcelaciones , aunque organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición confirmaron cifras mucho menores.

Según Foro Penal , hasta la noche del lunes se verificaron entre 49 y 56 liberaciones , mientras que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contabilizó hasta 73 .

Familiares de presos políticos permanecen en las inmediaciones de cárceles de Caracas.

Las organizaciones de derechos humanos estimaron que en el país permanecen detenidas entre 800 y 1.200 personas por razones políticas, lo que profundizó el reclamo por una liberación total.

Testimonios de los familiares que acampan

En los alrededores de El Rodeo I, unas 15 carpas se dispusieron en dos hileras sobre un plástico negro. Un cartel al frente resumió el reclamo central: “Liberen a todos los presos políticos”.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos aportó las carpas y 25 colchones, ubicados en un sector techado cercano a pequeños comercios de comida.

“Agradecemos mucho la ayuda que nos han dado”, expresó a la agencia AFP Delmar Hernández, esposa de un trabajador petrolero acusado de traición. “Saber que la gente te apoya hace la espera menos amarga”, agregó.

La policía advirtió que podría desmontar el campamento, mientras vecinos del área acercaron almuerzos, jugos y café. Una comerciante permitió el uso de electricidad. “Se pueden quedar el tiempo que quieran”, les dijo, según relataron los familiares.

Reclamos por la falta de información

Foro Penal informó que durante la madrugada del lunes se produjeron 15 excarcelaciones desde El Rodeo I, aunque los familiares aseguraron no haber visto movimientos por el acceso principal del penal.

“No ha salido ni uno solo por esa puerta”, denunció Manuel Mendoza, cuyo hijo permanece detenido desde hace dos años y medio. “Se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, todos, no es justo”, sostuvo con la voz quebrada.

“Hay impaciencia y descontento, pero también esperanza”, señaló a la agencia EFE Aurora Silva, esposa del exdiputado opositor Freddy Superlano, recluido en ese penal.

“Esperamos que en las próximas horas o días se concreten las liberaciones totales de todos los presos políticos, porque realmente son muy pocos los que liberaron hasta ahora”, afirmó.

presos políticos Los familiares reclaman mayor velocidad en el proceso de excarcelación. R

Silva explicó que varias familias permanecen “día y noche” en el lugar, algunas llegadas desde otras provincias, y duermen “en colchones, en el piso o en los carros”.

El domingo vio a su esposo por primera vez tras casi 18 meses de detención. “Solo lo vi, ni siquiera lo pude abrazar, lo vi a través de un vidrio, pero con mucha felicidad porque comprobé que está vivo”, relató.

Qué dicen la Justicia y los organismos de Venezuela

El Ministerio de Servicios Penitenciarios sostuvo que las excarcelaciones beneficiaron a personas detenidas por hechos vinculados a “alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación” y aseguró que la revisión de causas continúa. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reclamó que el procedimiento se realice “con plena transparencia, información verificable y sin dilaciones”.

En Caracas, también se registraron concentraciones frente a El Helicoide, sede del SEBIN. Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, afirmó a EFE que permanece allí desde el 8 de enero.

“Mi hermano en este momento se encuentra desaparecido. (…) No nos han dado fe de vida, no sabemos nada”, dijo. “No nos vamos a mover”, remarcó.

Otros familiares, como Yaxzodara Lozada, pasaron la noche en la vereda frente a una prisión capitalina con la expectativa de la liberación de su esposo, un policía detenido el 17 de noviembre. “No lo veo desde que lo detuvieron”, contó.

La misión de investigación sobre Venezuela respaldada por la ONU valoró las liberaciones, pero advirtió que el número permanece “muy por debajo” del reclamo de “liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos”, mientras los familiares sostienen la vigilia frente a las cárceles.